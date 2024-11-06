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بايدن يشيد بهاريس: نزيهة وشجاعة

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"نزاهة" نائبته كاملا هاريس و"شجاعتها" عقب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن في بيان، بعد خطاب هاريس الذي أقرت فيه بهزيمتها، إن "ما شاهدته أميركا اليوم كان كامالا هاريس التي أعرفها وأحترمها بعمق. لقد كانت شريكة رائعة وعاملة في الشأن العام.. نزيهة وشجاعة وذات شخصية".

وفي وقت سابق، قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأميركية إنها فشلت في "حلم الرئاسة"، مؤكدة أن "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها".

وأشارت في حديثها أمام أنصارها اليوم الخميس، إلى أنها على علم بأن "الكثير من الناس يشعرون أننا ندخل مرحلة مظلمة لكن آمل ألا يكون ذلك صحيحا"، مستطردة "نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية لنا، لكن الوعد الأميركي سيظل مشعا، وأشكركم على الثقة التي منحتموها لي".

ودعا بايدن الأربعاء، ترامب إلى لقاء في البيت الأبيض لترتيب انتقال السلطة، وذلك قبل أن تعلن حملة الرئيس المنتخب أن ترامب يتطلع إلى لقاء بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

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