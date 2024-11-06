بايدن يشيد بهاريس: نزيهة وشجاعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشاد الرئيس الأميركي
جو بايدن بـ"نزاهة" نائبته كاملا هاريس و"شجاعتها" عقب
هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن في بيان،
بعد خطاب هاريس الذي أقرت فيه بهزيمتها، إن "ما شاهدته أميركا اليوم كان
كامالا هاريس التي أعرفها وأحترمها بعمق. لقد كانت شريكة رائعة وعاملة في الشأن
العام.. نزيهة وشجاعة وذات شخصية".
وفي وقت سابق، قالت
المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات
الرئاسة الأميركية إنها فشلت في "حلم الرئاسة"، مؤكدة أن "النتيجة
لم تأت كما كنا نتمناها".
وأشارت في حديثها أمام أنصارها اليوم الخميس، إلى أنها على علم بأن
"الكثير من الناس يشعرون أننا ندخل مرحلة مظلمة لكن آمل ألا يكون ذلك
صحيحا"، مستطردة "نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية لنا، لكن الوعد الأميركي
سيظل مشعا، وأشكركم على الثقة التي منحتموها لي".
ودعا بايدن الأربعاء،
ترامب إلى لقاء في البيت الأبيض لترتيب انتقال السلطة، وذلك قبل أن تعلن حملة
الرئيس المنتخب أن ترامب يتطلع إلى لقاء بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال
السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.
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