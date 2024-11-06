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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب القدس

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني زعمت أنه حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عناتا، شمال شرق القدس دون إصابات، وفق وسائل إعلام عبرية.
وحسب مواقع فلسطينية محلية، فقد تُرك الشاب ينزف بعد إطلاق النار عليه.

وقبل ذلك بساعات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة حرش السعادة غربي المدينة، وأطلقت قنابل ضوئية في المنطقة، وجرّفت شوارع ودمّرت بنى تحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة، واشتبكوا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من جنين، كما أطلق مقاومون النار على جنود الاحتلال قرب قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المدينة.

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