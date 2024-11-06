إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب القدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت قوات الاحتلال
الإسرائيلي النار على فلسطيني زعمت أنه حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عناتا، شمال
شرق القدس دون إصابات، وفق وسائل إعلام عبرية.
وحسب مواقع فلسطينية
محلية، فقد تُرك الشاب ينزف بعد إطلاق النار عليه.
وقبل ذلك بساعات،
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين،
شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت
منطقة حرش السعادة غربي المدينة، وأطلقت قنابل ضوئية في المنطقة، وجرّفت شوارع
ودمّرت بنى تحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة.
وأفادت مصادر محلية
بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة، واشتبكوا مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من
جنين، كما أطلق مقاومون النار على جنود الاحتلال قرب قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.
وفي وقت لاحق أفادت
مصادر لقناة "الجزيرة" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المدينة.
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