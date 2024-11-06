هيئة البث تعلن مقتل إسرائيلي بصاروخ من لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "هيئة البث
الإسرائيلية" مقتل إسرائيلي، مساء الأربعاء، متأثرا بجراحه، جراء إصابته
بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان، انفجر في مستوطنة كفار مساريك بالجليل الغربي شمالا.
وبحسب هيئة البث، عُثر
مساء الأربعاء على جثة الشاب (18 عاما) في منطقة زراعية بكفار مساريك، بعد نحو
ساعة من القصف الصاروخي الذي أطلقه حزب الله من لبنان.
وقال موشيه دافيدوفيتش
رئيس مجلس ماتي آشر (يضم 32 مستوطنة بشمال "إسرائيل") إن "القتيل
خرج للري في الحقول، وحسب ما قيل، فقد اتبع التعليمات واستلقى على الأرض لدى دوي
صفارات الإنذار بالمنطقة، لكن لم تكن هناك اعتراضات للصواريخ في المناطق
الزراعية"، وفق الهيئة.
كما أصيبت طائرة
إسرائيلية خفيفة من نوع "سيسنا 172" صباح الأربعاء، بينما كانت في الجو،
بشظايا صاروخ اعتراضي أثناء إطلاق حزب الله لمجموعة صواريخ تجاه منطقة "تل
أبيب الكبرى" وسط "إسرائيل"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة:
"كان هناك اثنان من طاقم الطائرة في ذلك الوقت، طيار ومتدرب، وهبطا بسلام،
ولحقت أضرار في جسم الطائرة والجناح فقط".
وفي وقت سابق
الأربعاء، أطلق حزب الله 25 صاروخا في غضون دقيقة واحدة على منطقة الجليل وخليج
حيفا، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، وفق بيان لجيش الاحتلال
الإسرائيلي.
كما أطلق حزب الله نحو
150 صاروخا منذ صباح الأربعاء على شمال ووسط "إسرائيل"، سقط أحدها على
موقف للسيارات داخل حرم مطار ديفيد بن غوريون في "تل أبيب"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
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