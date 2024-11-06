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هيئة البث تعلن مقتل إسرائيلي بصاروخ من لبنان

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" مقتل إسرائيلي، مساء الأربعاء، متأثرا بجراحه، جراء إصابته بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان، انفجر في مستوطنة كفار مساريك بالجليل الغربي شمالا.
وبحسب هيئة البث، عُثر مساء الأربعاء على جثة الشاب (18 عاما) في منطقة زراعية بكفار مساريك، بعد نحو ساعة من القصف الصاروخي الذي أطلقه حزب الله من لبنان.

وقال موشيه دافيدوفيتش رئيس مجلس ماتي آشر (يضم 32 مستوطنة بشمال "إسرائيل") إن "القتيل خرج للري في الحقول، وحسب ما قيل، فقد اتبع التعليمات واستلقى على الأرض لدى دوي صفارات الإنذار بالمنطقة، لكن لم تكن هناك اعتراضات للصواريخ في المناطق الزراعية"، وفق الهيئة.

كما أصيبت طائرة إسرائيلية خفيفة من نوع "سيسنا 172" صباح الأربعاء، بينما كانت في الجو، بشظايا صاروخ اعتراضي أثناء إطلاق حزب الله لمجموعة صواريخ تجاه منطقة "تل أبيب الكبرى" وسط "إسرائيل"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة: "كان هناك اثنان من طاقم الطائرة في ذلك الوقت، طيار ومتدرب، وهبطا بسلام، ولحقت أضرار في جسم الطائرة والجناح فقط".

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق حزب الله 25 صاروخا في غضون دقيقة واحدة على منطقة الجليل وخليج حيفا، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أطلق حزب الله نحو 150 صاروخا منذ صباح الأربعاء على شمال ووسط "إسرائيل"، سقط أحدها على موقف للسيارات داخل حرم مطار ديفيد بن غوريون في "تل أبيب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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