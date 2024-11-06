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41 قرارا تعهّد ترامب بتنفيذها في يومه الأول بالبيت الأبيض

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشار تحليل لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى 41 قرارا تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب حديثا لولاية ثانية دونالد ترامب، بتنفيذها في اليوم الأول لجلوسه على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.
وذكر ترامب هذه الوعود أكثر من 200 مرة في حملته الانتخابية، وفقا لتحليل الصحيفة لخطاباته المتنوعة منذ إطلاق حملته في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حتى 10 أيلول/ سبتمبر 2024.

ورغم تعهد ترامب أواخر العام الماضي بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض، قال ترامب إنه لن يكون ديكتاتورا "باستثناء اليوم الأول".

وأبرز تلك القرارات، بحسب تقرير "واشنطن بوست"، إقالة المحقق الخاص جاك سميث الذي أقام قضيتين فيدراليتين ضد ترامب، إحداهما تتهمه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية في منزله، وأخرى بالتخطيط لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأكد ترامب في مقابلة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه سيعزله في "غضون ثانيتين"، وسيكون أحد أول الأمور التي سيتعامل معها.

كما وعد ترامب خلال تجمع انتخابي في نيويورك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصفهم بــ"المجرمين".

وقال: "سأنقذ كل مدينة وبلدة تم غزوها واحتلالها من قبل المهاجرين غير الشرعيين، وسنضع هؤلاء المجرمين الأشرار والمتعطشين للدماء في السجن، ثم نطردهم من بلادنا بأسرع ما يمكن"، بحسب الصحيفة.

ويعيش نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وما تزال الخطوات التي سيتخذها ترمب لترحيلهم غير واضحة، إذ يتوقع مراقبون أن يواجه عقبات قانونية في سبيل تنفيذ وعده.

كما يقدر مجلس الهجرة الأميركي كلفة ترحيل مليون مهاجر غير موثق بأكثر من 88 مليار دولار سنويا، أي بإجمال 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من 10 أعوام.

الكابيتول
ومن الوعود التي أكد ترامب تنفيذها في اليوم الأول لحكمه، وستكون من أولى قراراته، إطلاق بعض المتورطين في هجوم "الكابيتول".

وقال عبر منصته للتواصل الاجتماعي "أنا أميل إلى العفو عن كثيرين منهم، ولا أستطيع أن أقول جميعهم، لأن بعضهم ربما خرجوا عن السيطرة".

كما وعد ترامب في يوم حكمه الأول بإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تنتهي ولايته قريبا؛ الأول يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثاني حول تعزيز المسح الأمني اللازم لشراء الأسلحة، والثالث له علاقة بتعزير التنوع والمساواة والمشاركة في القوة العاملة الفيدرالية.

ويُعد إلغاء الأوامر التنفيذية أسهل من غيره من القرارات التي ربما تتطلب تنسيقا مع جهات تشريعية، بحسب تحليل الصحيفة.

أكبر عملية احتيال في التاريخ
كما وعد ترامب بأن يضع حدا لما وصفها بالصفقة الخضراء الجديدة، وهو مصطلح يرمز لخطة بايدن لمكافحة التغير المناخي، واستعادة ثقة حلفاء بلاده بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بعد إعلان الانسحاب من "اتفاق باريس" عام 2017.

وقال ترامب في تصريحات أمام "النادي الاقتصادي" في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي: "حتى نقلص التضخم أكثر، فستنهي خطتي الصفقة الخضراء الجديدة".

ووصفها ترامب بأنها "أكبر عملية احتيال في التاريخ"، متعهدا بإطلاق العنان للقدرات الأميركية في التنقيب عن النفط.

قطع تمويل المدارس التي تروّج للمثلية
كما تعهد ترامب أكثر من مرة بإصدار قرارات لمنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الرياضات النسائية، وتوجيه الوكالات الفيدرالية بوقف الترويج لعمليات تحويل الجنس في أي سن.

كما أكد أنه سيقطع تمويل المدارس التي تروّج لمناقشات حول الهوية الجندرية، وفق الصحيفة.

البطاقة الخضراء
وقال ترامب في حلقة "بودكاست"، إن "ما أريد أن أفعله وما سأفعله هو أنك عندما تتخرج في الجامعة، فيجب أن تحصل تلقائيا كجزء من شهادتك على بطاقة خضراء للبقاء في البلاد".

وأضاف: "يتخرج المرء على رأس الدفعة ولا يستطيع حتى عقد صفقة مع الشركة، لأنه غير قادر على البقاء في البلاد، هذا سينتهي في اليوم الأول".

كما تعهّد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية، وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط، دون الكشف عن تفاصيل أكثر، وفق الصحيفة.

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