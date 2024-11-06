Thursday, 07 November 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تميُّزُه ليس فقط بقوة حضوره في الساحة العربية، فالإعلام السعودي يتجاوز هذه المرتبة، ليبلغ أيضا ذرى أخرى، وهي قوة التأثير، وعظم دوره في عكس الصورة الحقيقية للمملكة بكل المجالات، وأيضا الإسهام الفاعل في تشكيل الرأي العام الواعي تجاه مختلف القضايا.
والمملكة، بحاضرتها الرياض، ظلت نبعا متجددا للمبادرات الإعلامية الكبرى، وللمناسبات التي يلتئم فيها شمل الإعلاميين، ليروا بأعينهم ما يؤديه الجهد السعودي من أدوار إعلامية كبرى، وما يتركه من بصمة عميقة التجذر في الرسالة الإعلامية بأنصع وجوهها.
كانت المملكة دائما بوتقة لفعاليات باهرة وذات أثر باقٍ، سواء فيما نظمته من مهرجانات ومعارض ونشاطات إعلامية واتصالية، أو ما شهدته أرضها في الرياض من ملتقيات كبرى، ومنها المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، الذي ما زال محل حديث الأوساط الإعلامية في كل الأرجاء العربية.
والأدوار الإعلامية السعودية لا تعرف الاستكانة، فها هو قطاع التواصل والإعلام في المملكة يفتح ذراعيه الآن لاستقبال المهرجان السعودي للإبداع، الذي بدأت فعالياته الثلاثاء الخامس من نوفمبر الجاري حتى السادس من الشهر نفسه.
كذلك تكمل الرياض استعدادها لاحتضان ملتقى ((صناع التأثير)) خلال الفترة من 18ـ 19 ديسمبر 2024، الذي تستضيف فيه وزارة الإعلام المؤثرين في مختلف التخصصات والمجالات، وأبرز صناع المحتوى الرقمي.
أيضا لن ينقضي الربع الأول من العام 2025 حتى تكون الرياض قد أكملت إنجاز المنتدى السعودي للإعلام، الذي ستنعقد نسخته الثالثة بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، من 19 - 21 فبراير 2025، والذي سيسهم في الرفع من جودة المنتج الإعلامي بأعلى المواصفات مستفيدا من الخبرات المحلية والعالمية، وأحدث التقنيات في المجال.
وخلال كل هذه الفترة وما بعدها، تتواصل مخرجات الإعلام السعودي، عاكسة الدور السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تؤديه المملكة على مختلف الأصعدة، ومبرزة الوجه الحضاري المتقدم للمملكة، وما تتمتع به من رخاء ونماء ورفاهية بفضل الله، ثم بجهد ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله.

MENAFN06112024000089011017ID1108859550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث