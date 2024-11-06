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أهم خطوة في التحول الرقمي

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) لاحظت من مزاولتي المهنية أن الحاجة لتطبيق خطة إستراتيجية، أو حوكمة التغيير الإداري وتحسين أنظمته، عبث معرفي، لكنها مهمة جدا كحاجة، ومن أهمها ((التحول الرقمي)) لمنشأة أو قطاع كامل. لكن الغريب هو طلب دراسة على مستوى العالم عن أفضل الممارسات أو قصص النجاح الحالية! دون معرفة الوضع الراهن للمنشأة، وهنا تأتي المعضلة.
قبل دراسة السوق أو عرض قصص النجاح يجب أولا دراسة الوضع الحالي الذي أنت عليه، ومعرفة الفجوات، ونقاط القوة مقابل نقاط الضعف، بالإضافة إلى معرفة أدائك الحالي بالأرقام، وهنا ستعرف أين ستبحث وعن ماذا وبهدف ماذا؟
التحول الرقمي يعتمد على ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى هي الأدوات والأنظمة المستخدمة التي ستقلل بشكل كبير التكلفة التشغيلية والتكاليف المهدرة لرفع الكفاءة، والركيزة الثانية هي دور هذا التحول في رفع ولاء العميل بتحسين تجربته، والركيزة الثالثة هي تغيير ثقافة الموظفين، وتدريبهم على هذا النظام الجديد، وعليه رفع ولائهم، وتقليل الدوران الوظيفي، لذلك التحول الرقمي للقطاع الصحي مهم وضروري.
لذا، فإن تحليل الفجوات هو أول خطوة وأهمها لمعرفة إلى أين ستتجه وما الذي نحتاج تحسينه أو إعادة هيكلته؟ يجب أن تعرف مشكلتك قبل البحث عن حلول.
أخيرا.. تحليل الفجوات والوضع الراهن أهم خطوة في التحول الرقمي، والتخطيط الإستراتيجي بشكل عام.

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