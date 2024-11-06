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المريد ماذا يريد؟

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) ثَقافةُ المريدِ والشَّيخِ في أصلها (رابطةٌ) يَسعى بها المريدُ إلى الاتّصال بالشَّيخ، وهذه الرابطةُ تفترض أنَّ الشيخَ غير محتاجٍ إلى المريد، ولكن هل يُمكن لرابطةٍ أن يكون تأثيرها في طرفٍ واحد؟ تفترض هذه المقالة أنَّ الرابطة يَستخدمها الطرفانُ في الوصولِ إلى الغاية، أي أنَّ حاجةَ الشَّيخ للمريدِ لا تَقِلّ عن حاجةِ المريد للشَّيخ، فالخضر كان بحاجةِ موسى، بقدر حاجةِ موسى إليه، إذ كيفَ يحيا علم الخضر وقوة بيانه وإدراكه دون وجود موسى؟ لكنَّ الأهم هنا: هل لو كانَ الشَّخصُ غير موسى سيكتفي به الخضر؟ هذا معنى مهم حيث قدرة موسى ونباهته مقصودة لذاتها، فلا يحل مكانه أيُّ أحد، وهذا معنى من معاني قول ابنِ عطاء السَّكندري: ((لا تصحب من لا يُنهضك حالُه، ولا يدلّك على الله مقالُه))، والشيخ هنا كالكاتب الذي يحتاج إلى قارئٍ نبيه لا يَسدّ مكانَه أحد، وكما أنَّ بين القارئ والكاتب وساطة النص، فإنَّ بين الشَّيخ والمريد وساطة أيضًا تتمثّل بتخييلِ نَصٍّ، وأعني أنَّ تعريفَ الرابطة في ثقافةِ الشَّيخ والمريد هو أن يُغمِضَ المريدُ عينيه ويتخيَّل أنَّ الشيخَ سلَّط نورَه على قلبِه، وهذا النُور/النَّص، سيتأثّر به كلا الاثنين، ولكنَّ نوعَ التأثير وجودته متعلقٌ بقراءةِ النَّصِ الوسيط قراءة حيَّة مُوحَّدة، أي من حيث التأويلُ الذي سيتَّفِق عليه الاثنان؛ إذ الرابطة لا تكتمل بين الشَّيخ والمريد مالم يتّفقا على تأويلٍ واحدٍ للنَّص، أي أنَّ الصورةَ التي سيراها المريد عندما أغمضَ عينيه لابد أن يُوافِقَ عليها الشيخ، ويراها في أفعالِ المريد من حيث الحب، والتسليم، والطاعة، والاعتقاد بعلمه الظاهر والباطن، بل يصل إلى أبعد من ذلك وهو أن يرى المريد أنَّ الشَّيخَ يفهم نفسَه أكثر منه، كالمريضِ الذي يعتقد أنَّ الطبيبَ أعلم منه بنفسِه، ولكون هذا صعب التَّحقق على طولِ الطريق، أتت المحاولات الدائمة في فكِّ الرابطةِ وجعلها من جهةٍ واحدة، فيُجبر المريد على تقليدِ الشيخ بطُرقٍ عمياء، ولكنَّ المَلاحظَ أنَّ المريدَ يُنكِر بعضَ أفعالِ الشَّيخ أو أقواله، كما يُنكِر المَريضُ أقوالَ الطبيبِ وأفعاله، إذ دائمًا يوجد (وسيط) لغويّ يُعرقل الاتَّصال الكامل، حتى في الطِبِّ الذي يُوضَع كنقيضٍ للشيخ والمريد، فإنَّ الطبيبَ عُدَّ شيخًا، والمريضَ مريدًا، ولهذا - في العرف العام - من أنكر أفعالَ الأستاذ والطبيب وأقوالهما، فإنَّ علمه قاصر، وإدراكه لأبعاد الأمور لا يتجاوز أرنبةَ أنفه، وبهذا الهجوم أو (التشبيح)! لا يجد المريدُ لنفسِه إلا طريقَ الأستاذ، يقتدي به، أو يَدّعي التفاعلَ معه، بل حتَّى الظَنّ بأنَّ إمامةَ العقلِ خَلاصٌ، فليست إلا تحويرًا للسلطةِ من المشيخةِ إلى المعقلة -على وزن المقصلة-؛ إذ لا مفرَّ من اتّباع أحدٍ ما، والمراد أنَّ المريدَ مهما بلغَ من تقديسِه لشَيءٍ فإنَّه يفعله ويفعلُ ما يُخالفه، مما يَدلّ على أنَّ ثمةَ معنى خارج الرابطة، يتحكّم بالشَّيخِ والمريد على حَدّ سواء، ويتحكّم بالطبيبِ والمريض أيضًا، ويغدو فيه العاقلُ مجنونًا، والمجنونُ عاقلًا، والمريضُ طبيبًا، والطبيبُ مريضًا، وطالما أنَّ المريدَ أُلجِئ إلى متابعةِ أحدٍ ما، فإنَّه يقع في حبِّ أستاذٍ محدد؛ لأنَّه وجد فيه شيئًا من ذاتِه، لكنَّه في الوقتِ نفسِه يُخالفه؛ فهو ليس نسخةً منه، وهذا معنى أن يُجعَل لفظُ (المريد) مفتوحَ الدلالةِ، أي أنَّه يُريد أستاذَه وأكثر، عِلمَ الأستاذ وأكثر، رغباته وأكثر، وكما أنَّ المَريضَ يلجأ إلى طبيبه للتداوي مع شكّه في علمه المطلق، فإنَّ المريدَ -مع مخالفتِه لأستاذه- يتعلَّق به تعلقًا صادقًا، لأنَّه وجدَ فيه ضالّته، ورفقتَه المفقودة، وبهذا لا يَتّبعه عبثًا.
وبما أنَّ الحديثَ -دائمًا- عن إرادةِ الشَّيخ وماذا يُريد، فإنَّ المقالةَ -هنا- تطرح السؤالَ النقيض: المريد ماذا يريد؟ بمعنى إذا كان البسطامي قد قال: ((من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان))، فهل يمكن أن يُقال: من لم يكن له مريد فمريده الشيطان؟ والكاتب الذي ليس له قارئ فقارئه الشيطان، ودلالةُ الشيطان-هنا- هي انفتاح النصّ على كُلِّ شَيء قبل أن يُقيّده المريد بمعانٍ محددة، وبما أنَّ الشيخ يُريد أن يُصلِح نفسَ المريد، ويُهذِّب أخلاقه، ويغرس فيه المعتقد، ويُرسِّخ إيمانه، فإنَّ المريد كذلك يُريد أن يُغيّر الشيخَ إلى كل هذا، ويُمكن لتأملِ هذا الأمر أن نضرب مثالًا في الذهبي، صاحب سير أعلام النبلاء، إذ من المعروف أنه من مريدي ابن تيمية، ومعروف أيضًا أنه من كارهي الفلسفة والمنطق، والدارسون -آنذاك- إما معتنٍ بالمنطق كداعم، أو معتنٍ به كناقد، فمثلا ابن حزم من النوع الأول، وبما أنّه ليس من شيوخ الذهبي فقد حطّ من قدره بــ (دمٍ بارد)، بل إنَّه لما نقلَ روايةً تُبيّن إعراضَ ابنِ حزم عن المنطق، قال مؤولًا ذلك: إنه لم يُعرض عنه إلا بعد أن انحرف عن الطريق. أما ابن تيمية فهو من النوع الثاني -أي المعتني بالمنطق كناقد- والذهبي من مريديه، ومع ذلك هو يُمهِّد عن ابن تيمية بقول: ((فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورًا مضيئًا، على محياه سيما السَّلف، ثم صار مظلمًا مكسوفًا، عليه قتمة عند خلائق من الناس))، وقول الذهبي غضبٌ على أستاذه حين صار يكتب في المنطق، العلم الذي لا يَفقهه الذهبي/المريد، لكنَّه- في الوقتِ نفسِه -أدركَ شيئًا ظَهر على سلوك ابنِ تيمية وهو تغيّر مساره التراجيدي نحو غاية تُخاطب أناسًا آخرين غير مريديه، لهذا لم يكن الذهبي قارئًا عميقًا لابن تيمية، بل مريدًا لبعضِ كتابات أستاذه ويغار عليه من عشَّاق آخرين.
التفاتة:
مفهوم الأسرة نوع من ثقافةِ الشَّيخ والمريد؛ ففي مسرحية (أنتيجون) لسوفوكليس، حُكِمَ على البطلة بالموت؛ لأنَّها خالفت القانون بدفن أخويها، وما كان رضاها بالحكم إلا لأنَّها أدّت واجبَ الأسرة/الشيخ.

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