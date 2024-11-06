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العام الثقافي السعودي الصيني 2025

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) التعاون بين السعودية والصين يعد من العلاقات الإستراتيجية الحيوية، إذ تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية وأكبر مستورد للنفط السعودي، ما يجعلها شريكا طبيعيا للمملكة. وفي عام 2023، استثمرت الصين أكثر من 162 مليار دولار في الخارج، معظمها توجهت للسعودية، ويعكس هذا التوجه رغبتها في توسيع استثماراتها في الشرق الأوسط، خاصة السعودية التي توفر فرصا متنوعة للشراكات الاقتصادية طويلة الأمد. أحد الركائز الداعمة لهذه العلاقة هو التبادل الثقافي، الذي يعتبر أساسا لتعزيز التواصل والتفاهم بين البلدين. عبر تبادل الفنون والتقاليد، يمكن بناء جسور من الفهم المتبادل، مما يسهم في تقليل الفجوات الثقافية وتعزيز التواصل الشعبي. فمعرفة السعوديين بالتراث الصيني الغني، والعكس صحيح، يساعد في بناء روابط أقوى تترجم إيجابيا على العلاقات الدبلوماسية وتجعلها أكثر استدامة.
العام الثقافي السعودي الصيني لعام 2025 يأتي تتويجا لأهمية التبادل الثقافي، حيث شهدت زيارة وزير الثقافة السعودي للصين توقيع أربع اتفاقيات، منها ثلاث في مجال المتاحف وواحدة في مجال التراث. هذا التعاون يعزز فهم الحضارتين عبر تبادل المعروضات الأثرية وتقديم تجربة تاريخية تبرز ثقافة كل بلد للجمهور في البلدين، إضافة إلى نقل الخبرات في مجالات الحفظ والترميم. وتتيح هذه الاتفاقيات فرصة لحوار حضاري عميق يعزز الثقة المتبادلة ويقرب بين الشعبين، ويمهد لعلاقات اقتصادية وسياسية أكثر استدامة. الثقافة أيضا تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السعودية والصين، حيث يسهم التبادل الثقافي في خلق بيئة من الثقة والتفاهم. هذا التفاهم يسهل التعاون في المشروعات الاقتصادية الكبرى، إذ يقلل من سوء الفهم الثقافي الذي قد ينشأ في بيئة العمل، ويجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة مرحبة تُفهم فيها الثقافة والقيم المحلية للطرفين. علاوة على ذلك، تسهم الفعاليات الثقافية في تقديم صورة إيجابية للبلدين، مما يدعم مكانتهما على الساحة الدولية، ويمهد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى، ويعزز من دور الثقافة كوسيلة دبلوماسية. يعتبر التبادل الثقافي أيضا أداة فعالة لتعزيز القوة الناعمة للسعودية والصين على المستوى الدولي. من خلال نشر التراث والقيم الثقافية، يمكن للبلدين بناء صورة إيجابية تعكس عمق حضارتهما، كما تسهم البرامج الثقافية، مثل الفعاليات والمعارض، في تعزيز التواصل الشعبي والتغيير الإيجابي للصورة النمطية وتعميق الاحترام المتبادل. هذا التواصل يعزز الروابط الإنسانية، ويقدم صورة حضارية تخدم علاقاتهما العالمية. رغم الفروقات الثقافية الكبيرة بين السعودية والصين، فإن التعاون الثقافي يمكن أن يلعب دورا مهما في تقليل الفجوات، حيث يتيح للشعبين فرصة التعرف على تقاليد بعضهما البعض، ويسهم في إزالة الصور النمطية من خلال التفاعل المباشر مع الفنون والتراث. هذا التفاعل المستمر يشجع الحوار المفتوح، ويمكِّن من بناء روابط عميقة قائمة على الاحترام المتبادل والفهم. بهذا، يظهر أن التعاون الثقافي ليس فقط جسرا للتفاهم بين الشعبين، بل يمهد الطريق لتعاون أقوى ومستدام في المجالات الاقتصادية والسياسية، ويسهم في تعزيز قوة كل من السعودية والصين على الساحة الدولية عبر القوة الناعمة والاحترام المتبادل.

MENAFN06112024000089011017ID1108859547

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