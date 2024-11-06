العميد لتذوق حلوة الجوف والصدارة

(MENAFN
- Al Watan)
سيكون على الاتحاد العودة من الجوف بالنقاط الثلاث إذا ما أراد استعادة الصدارة التي اعتلاها مرة واحدة خلال الجولات التسع الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكانت في الجولة الثالثة، عندما يحل اليوم ضيفا على العروبة، لحساب الجولة العاشرة للدوري، التي تنطلق اليوم بـ3 مواجهات مهمة ونارية، فبالإضافة إلى موقعة العروبة والاتحاد يستقبل القادسية ضيفه الفيحاء، ويستضيف الخلود نظيره الشباب.
وتأتي الجولة التي ستقام على مدار 3 أيام قبل التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والذي يستمر قرابة الأسبوعين تقريبا يخوض خلالها المنتخب السعودي مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أستراليا
مهمة الصدارة
على ملعب جامعة الجوف، سيكون العروبة العقبة الوحيدة أمام الاتحاد من أجل استعادة صدارة الدوري مؤقتا، على أمل أن يتعثر الهلال غدا، عندما يتواجهان في موقعة مهمة للطرفين اللذين تعد المواجهة منعطفا مهما لهما في مسيرتها في الدوري، ونقاطها الثلاث تعني لهما الكثير.
فحلوة الجوف تراجع للمركز الـ12 برصيد 10 نقاط، بعد خسارته في آخر جولتين أمام الشباب ثم الأخدود، ويمني النفس بأن ينجح في اقتناص نتيجة جيدة تقفز به نحو مواقع الأمان أكثر، وتسجيل انتصار جديد على أرضه وبين جماهيريه؛ لأن أي تعثر سيدفع به إلى موقع صعب في قادم الجولات، ويأمل في أن يوقف انتصارات العميد وأن تكون له كلمة قوية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب والمرشحة للتويج به.
بدوره، يطمح العميد المنتشي بانتصاره في ديربي جدة على الأهلي ويحل وصيفا بـ24 نقطة إلى ألا يفوت فرصة اقتناص الصدارة ، خصوصا بعد تعثر الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض في الجولة السابقة، وأن يستغل ذلك لاستعادة الصدارة حتى وإن كان ذلك مؤقتا؛ على أمل أن يتعثر الهلال غدا أمام الاتفاق لينفرد هو بالقمة التي لم يتذوقها سوى في الجولة الثالثة.
طموح مختلف
يتطلع القادسية المنتشي بحسمه لديربي الشرقية في الجولة الماضية إلى مواصلة حضوره الجيد ومواصلة زحفه نحو مراكز المقدمة، حينما يستقبل على إستاد الأمير محمد بن فهد ضيفا يعيش حالة من عدم التوازن هو الفيحاء، في لقاء صعب للطرفين ونقاطه الثلاث مهمة للغاية للفريقين.
ففارس الشرقية يدخل اللقاء منتشيا بفوزه في ديربي الشرقية أمام الاتفاق، وارتقائه للمركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويريد أن يقترب أكثر من المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، لكن الأهم لديه هو البقاء في موقع مميز في سلم الترتيب.
في المقابل، يمر الفهود بحالة من اللاتوازن، إذ يتواجد في المركز الـ16 أحد المراكز المؤدية إلى الهبوط إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، برصيد 7 نقاط، بعد تعادله في الجولة السابقة مع الفتح، ولا يزال البرتقالي يبحث عن انتصار غائب عنه منذ 4 جولات، إذ كان انتصاره الوحيد في الدوري حتى الآن على حساب الرياض في الجولة الخامسة، وبعدها سجل 3 تعادلات وخسارة واحدة، ويريد إيقاف نزيفه النقطي.
موقعة صعبة
يتطلع الخلود وضيفه الشباب إلى خطف نقاط مواجهتهما الصعبة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، رغم الطموح المختلف بين الفريقين، ففخر الرس يخوض المواجهة وفي جعبته 7 نقاط في المركز الـ15 وليس بالبعيد عن خطر الوقوع في فخ مراكز الهبوط، إذ يتفوق فقط على الفيحاء بفارق الأهداف، وأي تعثر سيرمي به إلى المجهول، كما أنه يسعى إلى كسر سلسلة التعادلات التي سجلها في آخر 3 مباريات وتحقيق انتصار غائب منذ 5 جولات، بعد انتصاره على الوحدة في الجولة الرابعة، ومنذ ذلك الوقت خسر مرتين وتعادل في 3 مباريات.
أما الليث الذي يحل رابعا برصيد 18 نقطة فيبحث عن مواصلة الانتصارات التي سجلها في آخر جولتين، وتأكيد صحوته بعد عثرتي الجولتين السادسة والسبعة أمام ضمك والنصر على التوالي، وتعزيز موقعه والقفز للمركز الثالث مؤقتا، لينتظر تعثر النصر غدا أمام الرياض.
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