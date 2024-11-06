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العميد لتذوق حلوة الجوف والصدارة

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون على الاتحاد العودة من الجوف بالنقاط الثلاث إذا ما أراد استعادة الصدارة التي اعتلاها مرة واحدة خلال الجولات التسع الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكانت في الجولة الثالثة، عندما يحل اليوم ضيفا على العروبة، لحساب الجولة العاشرة للدوري، التي تنطلق اليوم بـ3 مواجهات مهمة ونارية، فبالإضافة إلى موقعة العروبة والاتحاد يستقبل القادسية ضيفه الفيحاء، ويستضيف الخلود نظيره الشباب.
وتأتي الجولة التي ستقام على مدار 3 أيام قبل التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والذي يستمر قرابة الأسبوعين تقريبا يخوض خلالها المنتخب السعودي مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أستراليا

مهمة الصدارة
على ملعب جامعة الجوف، سيكون العروبة العقبة الوحيدة أمام الاتحاد من أجل استعادة صدارة الدوري مؤقتا، على أمل أن يتعثر الهلال غدا، عندما يتواجهان في موقعة مهمة للطرفين اللذين تعد المواجهة منعطفا مهما لهما في مسيرتها في الدوري، ونقاطها الثلاث تعني لهما الكثير.
فحلوة الجوف تراجع للمركز الـ12 برصيد 10 نقاط، بعد خسارته في آخر جولتين أمام الشباب ثم الأخدود، ويمني النفس بأن ينجح في اقتناص نتيجة جيدة تقفز به نحو مواقع الأمان أكثر، وتسجيل انتصار جديد على أرضه وبين جماهيريه؛ لأن أي تعثر سيدفع به إلى موقع صعب في قادم الجولات، ويأمل في أن يوقف انتصارات العميد وأن تكون له كلمة قوية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب والمرشحة للتويج به.
بدوره، يطمح العميد المنتشي بانتصاره في ديربي جدة على الأهلي ويحل وصيفا بـ24 نقطة إلى ألا يفوت فرصة اقتناص الصدارة ، خصوصا بعد تعثر الهلال بالتعادل مع النصر في ديربي الرياض في الجولة السابقة، وأن يستغل ذلك لاستعادة الصدارة حتى وإن كان ذلك مؤقتا؛ على أمل أن يتعثر الهلال غدا أمام الاتفاق لينفرد هو بالقمة التي لم يتذوقها سوى في الجولة الثالثة.
طموح مختلف
يتطلع القادسية المنتشي بحسمه لديربي الشرقية في الجولة الماضية إلى مواصلة حضوره الجيد ومواصلة زحفه نحو مراكز المقدمة، حينما يستقبل على إستاد الأمير محمد بن فهد ضيفا يعيش حالة من عدم التوازن هو الفيحاء، في لقاء صعب للطرفين ونقاطه الثلاث مهمة للغاية للفريقين.
ففارس الشرقية يدخل اللقاء منتشيا بفوزه في ديربي الشرقية أمام الاتفاق، وارتقائه للمركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويريد أن يقترب أكثر من المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، لكن الأهم لديه هو البقاء في موقع مميز في سلم الترتيب.
في المقابل، يمر الفهود بحالة من اللاتوازن، إذ يتواجد في المركز الـ16 أحد المراكز المؤدية إلى الهبوط إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، برصيد 7 نقاط، بعد تعادله في الجولة السابقة مع الفتح، ولا يزال البرتقالي يبحث عن انتصار غائب عنه منذ 4 جولات، إذ كان انتصاره الوحيد في الدوري حتى الآن على حساب الرياض في الجولة الخامسة، وبعدها سجل 3 تعادلات وخسارة واحدة، ويريد إيقاف نزيفه النقطي.
موقعة صعبة
يتطلع الخلود وضيفه الشباب إلى خطف نقاط مواجهتهما الصعبة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، رغم الطموح المختلف بين الفريقين، ففخر الرس يخوض المواجهة وفي جعبته 7 نقاط في المركز الـ15 وليس بالبعيد عن خطر الوقوع في فخ مراكز الهبوط، إذ يتفوق فقط على الفيحاء بفارق الأهداف، وأي تعثر سيرمي به إلى المجهول، كما أنه يسعى إلى كسر سلسلة التعادلات التي سجلها في آخر 3 مباريات وتحقيق انتصار غائب منذ 5 جولات، بعد انتصاره على الوحدة في الجولة الرابعة، ومنذ ذلك الوقت خسر مرتين وتعادل في 3 مباريات.
أما الليث الذي يحل رابعا برصيد 18 نقطة فيبحث عن مواصلة الانتصارات التي سجلها في آخر جولتين، وتأكيد صحوته بعد عثرتي الجولتين السادسة والسبعة أمام ضمك والنصر على التوالي، وتعزيز موقعه والقفز للمركز الثالث مؤقتا، لينتظر تعثر النصر غدا أمام الرياض.

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