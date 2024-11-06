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آسيا تتكلم سعودي

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أحكمت الأندية السعودية الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة قبضتها على قمة ترتيب، المجموعة الثانية ((غرب القارة)) بنهاية مرحلة الذهاب للبطولة القارية الكبرى، وبات الهلال والأهلي بحاجة إلى 3 نقاط فقط من مرحلة الإياب لتأكيد حجزهما لمقعديهما في ثمن نهائي البطولة دون النظر للنتائج الأخرى، فيما يحتاج النصر إلى 5 نقاط دون التفكير في النتائج الأخرى، ويقضي نظام البطولة الجديدة على تأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى من بين الأندية الـ12 في كل مجموعة إلى ثمن النهائي.
سيطرة ثلاثية

برهنت الأندية الثلاثة على قوة دوري روشن السعودي للمحترفين، وفرضت كلمتها في مباريات البطولة القارية، واعتلت المراكز الثلاثة الأولى، إذ يتصدر الهلال المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات، متقدما على الأهلي الذي يملك ذات الرصيد من 4 انتصارات أيضا بفارق الأهداف، فيما النصر حل ثالثا بـ10 نقاط من تعادل و3 انتصارات.
وبالنظر إلى سلم ترتيب المجموعة، نجد أن الفريق الذي يحل في المركز التاسع يملك نقطتين فقط، وهو ما تتساوى فيه 3 أندية هي برسيبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، وتبقى لكل منها 12 نقطة في مرحلة الإياب أي أنه في حال سجل أي منها انتصاره في المواجهات الأربع المتبقية له في البطولة سيصل إلى 14 نقطة، مما يعني أن الهلال والأهلي يحتاج كل منهما إلى 3 نقاط فقط لحجز مقعديهما في ثمن النهائي، فيما النصر ليصل إلى النقطة الـ15 يحتاج إلى 5 نقاط لحجز مقعده في الدور المقبل، إلا أن الأندية السعودية ستعمل خلال الإياب على أن تبقى في قمة الترتيب لتفادي صدام أي منها بالآخر في الدور المقبل.
رفض الخسارة
يعد الثلاثي السعودي، إضافة إلى السد القطري، من الفرق التي لم تتعرض لأي خسارة خلال مرحلة الذهاب في المجموعتين، بينما الهلال والأهلي لم يخسرا وحصدا النقاط كاملة من بين الأندية الـ24 المشاركة في البطولة.
مواجهات قوية

تبقى لكل ناد من الثلاثي السعودي مواجهتان على أرضه وأخريان خارجه خلال الإياب، فالزعيم سيستقبل الغرافة القطري في الجولة السادسة، وبرسيبوليس الإيراني في الجولة السابعة، فيما يحل ضيفا على السد القطري في الجولة الخامسة، والوصل الإماراتي في آخر الجولات.
أما قلعة الكؤوس فسيستقبل على ملعبه الاستقلال الإيراني في الجولة السادسة، والغرافة القطري في الجولة الأخيرة، ويحل ضيفا على العين الإماراتي والسد القطري في الجولتين الخامسة والسابعة.
فيما يستقبل العالمي السد القطري والوصل الإماراتي في الجولتين السادسة والسابعة، ويحل ضيفا على الغرافة القطري وبرسيبوليس الإيراني في الجولتين الخامسة والثامنة.
قوة هجومية

يعتبر الهلال الأقوى هجوما في البطولة عامة بتسجيله 16 هدفا، فيما يحل الأهلي في المرتبة الرابعة بتسجيله 10 أهداف، ويأتي النصر في المرتبة الخامسة من حيث القوة الهجومية بـ9 أهداف.
وفي الجانب الدفاعي يعد الأهلي أقوى الثلاثي السعودي في هذا الجانب وثاني أقوى خط دفاع في المجموعتين، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما استقبل الهلال 5 أهداف، واستقبل النصر 3 أهداف.
-الثلاثي السعودي أحكم قبضته على قمة المجموعة B
-الهلال والأهلي حصدا العلامة الكاملة بمرحلة الذهاب
-ممثلو الكرة السعودية والسد القطري لا يعرفون الخسارة
-الزعيم الأقوى هجوما في البطولة والقلعة رابعا والعالمي خامسا
-الأهلي ثاني أقوى دفاع في المجموعتين
-مباراتان يخوضهما كل فريق على ملعبه ومثلها خارجه إيابا
-الراقي وكبير آسيا يحتاجان 3 نقاط لتأكيد تأهلهما للدور المقبل
-5 نقاط كفيلة بنقل فارس نجد إلى ثمن النهائي.

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