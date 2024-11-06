آسيا تتكلم سعودي

(MENAFN
- Al Watan)
أحكمت الأندية السعودية الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة قبضتها على قمة ترتيب، المجموعة الثانية ((غرب القارة)) بنهاية مرحلة الذهاب للبطولة القارية الكبرى، وبات الهلال والأهلي بحاجة إلى 3 نقاط فقط من مرحلة الإياب لتأكيد حجزهما لمقعديهما في ثمن نهائي البطولة دون النظر للنتائج الأخرى، فيما يحتاج النصر إلى 5 نقاط دون التفكير في النتائج الأخرى، ويقضي نظام البطولة الجديدة على تأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى من بين الأندية الـ12 في كل مجموعة إلى ثمن النهائي.
سيطرة ثلاثية
برهنت الأندية الثلاثة على قوة دوري روشن السعودي للمحترفين، وفرضت كلمتها في مباريات
البطولة القارية، واعتلت المراكز الثلاثة الأولى، إذ يتصدر الهلال المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات، متقدما على الأهلي الذي يملك ذات الرصيد من 4 انتصارات أيضا بفارق الأهداف، فيما النصر حل ثالثا بـ10 نقاط من تعادل و3 انتصارات.
وبالنظر إلى سلم ترتيب المجموعة، نجد أن الفريق الذي يحل في المركز التاسع يملك نقطتين فقط، وهو ما تتساوى فيه 3 أندية هي برسيبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، وتبقى لكل منها 12 نقطة في مرحلة الإياب أي أنه في حال سجل أي منها انتصاره في المواجهات الأربع المتبقية له في البطولة سيصل إلى 14 نقطة، مما يعني أن الهلال والأهلي يحتاج كل منهما إلى 3 نقاط فقط لحجز مقعديهما في ثمن النهائي، فيما النصر ليصل إلى النقطة الـ15 يحتاج إلى 5 نقاط لحجز مقعده في الدور المقبل، إلا أن الأندية السعودية ستعمل خلال الإياب على أن تبقى في قمة الترتيب لتفادي صدام أي منها بالآخر في الدور المقبل.
رفض الخسارة
يعد الثلاثي السعودي، إضافة إلى السد القطري، من الفرق التي لم تتعرض لأي خسارة خلال مرحلة الذهاب في المجموعتين، بينما الهلال والأهلي لم يخسرا وحصدا النقاط كاملة من بين الأندية الـ24 المشاركة في البطولة.
مواجهات قوية
تبقى لكل ناد من الثلاثي السعودي مواجهتان على أرضه وأخريان خارجه خلال الإياب، فالزعيم سيستقبل الغرافة القطري في الجولة السادسة، وبرسيبوليس الإيراني في الجولة السابعة، فيما يحل ضيفا على السد القطري في الجولة الخامسة، والوصل الإماراتي في آخر الجولات.
أما قلعة الكؤوس فسيستقبل على ملعبه الاستقلال الإيراني في الجولة السادسة، والغرافة القطري في الجولة الأخيرة، ويحل ضيفا على العين الإماراتي والسد القطري في الجولتين الخامسة والسابعة.
فيما يستقبل العالمي السد القطري والوصل الإماراتي في الجولتين السادسة والسابعة، ويحل ضيفا على الغرافة القطري وبرسيبوليس الإيراني في الجولتين الخامسة والثامنة.
قوة هجومية
يعتبر الهلال الأقوى هجوما في البطولة عامة بتسجيله 16 هدفا، فيما يحل الأهلي في المرتبة الرابعة بتسجيله 10 أهداف، ويأتي النصر في المرتبة الخامسة من حيث القوة الهجومية بـ9 أهداف.
وفي الجانب الدفاعي يعد الأهلي أقوى الثلاثي السعودي في هذا الجانب وثاني أقوى خط دفاع في المجموعتين، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما استقبل الهلال 5 أهداف، واستقبل النصر 3 أهداف.
-الثلاثي السعودي أحكم قبضته على قمة المجموعة B
-الهلال والأهلي حصدا العلامة الكاملة بمرحلة الذهاب
-ممثلو الكرة السعودية والسد القطري لا يعرفون الخسارة
-الزعيم الأقوى هجوما في البطولة والقلعة رابعا والعالمي خامسا
-الأهلي ثاني أقوى دفاع في المجموعتين
-مباراتان يخوضهما كل فريق على ملعبه ومثلها خارجه إيابا
-الراقي وكبير آسيا يحتاجان 3 نقاط لتأكيد تأهلهما للدور المقبل
-5 نقاط كفيلة بنقل فارس نجد إلى ثمن النهائي.
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