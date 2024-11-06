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منع الوشوم بصوالين الحلاقة

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) منعت وزارة البلديات والإسكان محلات صوالين الحلاقة من استخدام أجهزة التسمير ((التان)) والوشم، وذلك ضمن الاشتراطات التي أصدرتها الوزارة، أمس، والتي ستكون ملزمة لجميع الصوالين بعد 180 يوميًا.
تعقيم فوري
ركزت الاشتراطات إلى حد كبير على الجوانب الصحية، وأولتها اهتمامًا خاصًا باعتبارها تتعلق بالصحة العامة للعملاء، وبحسب الاشتراطات فإنه يمنع استخدام أمواس الحلاقة أكثر من مرة، مع ضرورة التخلص منها بعد الاستخدام فورًا، كما تلزم الاشتراطات توفير جهاز تعقيم واحد على الأقل، على أن يتم تعقيم الأدوات بعد الاستخدام فورًا.
لائحة تنفيذية
تمنع الاشتراطات الصوالين استخدام مستحضرات ومنتجات مجهولة المصدر أو المنتوجات التي تحتوي على مركبات دوائية، ويلزم أن تكون المنتجات المستخدمة في التجميل ونحو ذلك مطابقة تمامًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للتجميل والصادرة من الهيئة العامة للغذاء و الدواء.
بيئة عمرانية
أشارت البلديات والإسكان إلى أن ذلك يأتي نتجية العمل الذي تقوم به الوزارة ضمن تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية، تحقيقًا لأعلى مستويات الخدمة لتشجيع الستثمرين، وتوفير البيئة النظامية المناسبة وضبط عملية التطوير، مما سيكون له أثرًا إيجابيًا على البيئة العمرانية.
تنبهات على العمالة
- منع لمس الأنف أو الفم أثناء العمل.
- التوقف عن العمل حال ظهور أعراض مرضية.
- منع الأكل والشرب في المكان.
- منع النوم أو الإقامة في المنشأة.
- منع دخول النساء إلا في حال مرافقتها لذوي الاحتياجات الخاصة.

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