234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها بالمملكة خلال 10 شهور 234.92 مليار ريال، أغلبها لمشروعات بناء وتشييد، وكشف تقرير إحصائي حديث أن إجمالي المشروعات التي تم ترسيتها في المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 287 مشروعًا. وقد سجل شهر يناير العدد الأعلى من حيث عدد المشروعات بواقع 63 مشروعًا، تلاه شهر فبراير بـ41 مشروعًا. أما من حيث القيمة المالية، فقد كان شهر مارس الأكثر تميزًا بتسجيله مشروعات بقيمة تجاوزت 57 مليار ريال سعودي. التوزيع الجغرافي
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المشروعات التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر، بواقع 5 مشروعات، تلتها منطقة تبوك بترسية 4 مشروعات. وعلى مستوى القيمة الاستثمارية، حصدت منطقة الرياض النصيب الأكبر حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات فيها أكثر من 6 مليارات ريال سعودي، وذلك نتيجة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها كل من شركة القدية والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المشروعات فيها أكثر من 2 مليار ريال سعودي.
القطاع الأكثر نشاطا
في شهر أكتوبر وحده، تمت ترسية 12 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي. وقد سيطر قطاع البناء والتشييد على العدد الأكبر من المشروعات، إذ شكل 92% من إجمالي المشروعات بواقع 11 مشروعًا. من حيث القيمة المالية، سجل القطاع أيضًا الحصة الأكبر بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، ما يمثل 93% من إجمالي المشروعات المرسية في الشهر، مما يعكس تنامي الاهتمام بالمشروعات الإنشائية في المملكة. مواعيد التسليم
من المتوقع أن يتم تسليم 5 مشروعات من تلك التي تمت ترسيتها في أكتوبر خلال العامين 2024 و2025، ما يشكل حوالي 42% من إجمالي المشروعات. أما بقية المشروعات، وعددها 7 مشروعات، فستمتد مواعيد تسليمها إلى ما بعد 2025 وحتى عام 2027، مما يشير إلى توجه نحو الاستدامة والتخطيط طويل الأجل في تنفيذ المشروعات الوطنية.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الدول نموًا في قطاع المشروعات والإنشاءات، ويعود هذا النمو الكبير إلى رؤية 2030 التي أطلقتها القيادة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أكبر الملاك وقيم مشروعاتهم لشهر أكتوبر:
صندوق التنمية السياحية: 375 مليون ريال سعودي
شركة نيوم: 697.5 مليون ريال سعودي
صندوق الاستثمارات العامة: 1.312 مليار ريال سعودي
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 1.5 مليار ريال سعودي قيمة المشروعات حتى أكتوبر 2024:
يناير: 36.828.750.000 ريال
فبراير: 19.466.250.000 ريال
مارس: 57.495.000.000 ريال
أبريل: 32.786.250.000 ريال
مايو: 7.841.250.000 ريال
يونيو: 12.874.125.000 ريال
يوليو: 18.271.125.000 ريال
أغسطس: 27.611.250.000 ريال
سبتمبر: 11.745.000.000 ريال
أكتوبر: 10.001.250.000 ريال
المجموع= 234.920.250.000
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