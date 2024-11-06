Thursday, 07 November 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها بالمملكة خلال 10 شهور 234.92 مليار ريال، أغلبها لمشروعات بناء وتشييد، وكشف تقرير إحصائي حديث أن إجمالي المشروعات التي تم ترسيتها في المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 287 مشروعًا. وقد سجل شهر يناير العدد الأعلى من حيث عدد المشروعات بواقع 63 مشروعًا، تلاه شهر فبراير بـ41 مشروعًا. أما من حيث القيمة المالية، فقد كان شهر مارس الأكثر تميزًا بتسجيله مشروعات بقيمة تجاوزت 57 مليار ريال سعودي.
التوزيع الجغرافي
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المشروعات التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر، بواقع 5 مشروعات، تلتها منطقة تبوك بترسية 4 مشروعات. وعلى مستوى القيمة الاستثمارية، حصدت منطقة الرياض النصيب الأكبر حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات فيها أكثر من 6 مليارات ريال سعودي، وذلك نتيجة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها كل من شركة القدية والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المشروعات فيها أكثر من 2 مليار ريال سعودي.
القطاع الأكثر نشاطا
في شهر أكتوبر وحده، تمت ترسية 12 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي. وقد سيطر قطاع البناء والتشييد على العدد الأكبر من المشروعات، إذ شكل 92% من إجمالي المشروعات بواقع 11 مشروعًا. من حيث القيمة المالية، سجل القطاع أيضًا الحصة الأكبر بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، ما يمثل 93% من إجمالي المشروعات المرسية في الشهر، مما يعكس تنامي الاهتمام بالمشروعات الإنشائية في المملكة.
مواعيد التسليم
من المتوقع أن يتم تسليم 5 مشروعات من تلك التي تمت ترسيتها في أكتوبر خلال العامين 2024 و2025، ما يشكل حوالي 42% من إجمالي المشروعات. أما بقية المشروعات، وعددها 7 مشروعات، فستمتد مواعيد تسليمها إلى ما بعد 2025 وحتى عام 2027، مما يشير إلى توجه نحو الاستدامة والتخطيط طويل الأجل في تنفيذ المشروعات الوطنية.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الدول نموًا في قطاع المشروعات والإنشاءات، ويعود هذا النمو الكبير إلى رؤية 2030 التي أطلقتها القيادة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
أكبر الملاك وقيم مشروعاتهم لشهر أكتوبر:
صندوق التنمية السياحية: 375 مليون ريال سعودي
شركة نيوم: 697.5 مليون ريال سعودي
صندوق الاستثمارات العامة: 1.312 مليار ريال سعودي
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 1.5 مليار ريال سعودي
قيمة المشروعات حتى أكتوبر 2024:
يناير: 36.828.750.000 ريال
فبراير: 19.466.250.000 ريال
مارس: 57.495.000.000 ريال
أبريل: 32.786.250.000 ريال
مايو: 7.841.250.000 ريال
يونيو: 12.874.125.000 ريال
يوليو: 18.271.125.000 ريال
أغسطس: 27.611.250.000 ريال
سبتمبر: 11.745.000.000 ريال
أكتوبر: 10.001.250.000 ريال
المجموع= 234.920.250.000

MENAFN06112024000089011017ID1108859542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث