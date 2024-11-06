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السعودية والولايات المتحدة توسعان اتفاقية الطيران لتشمل الشحن

11/6/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) وسعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقهما الثنائي في مجال الطيران للسماح بحقوق المرور بالحرية السابعة لجميع رحلات الشحن. وسيسمح التعديل لشركات الطيران السعودية بنقل البضائع بين الولايات المتحدة ودول ثالثة دون الحاجة إلى التوقف في المملكة، وهو حق مهم لعمليات مركز الشحن. وستتمتع شركات الطيران الأمريكية بنفس الحقوق في خدمة السعودية، دون العمل عبر الولايات المتحدة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: ((إن التعديل من شأنه أن يعزز شراكتنا الاقتصادية والتجارية القوية)).
وقالت الوزارة في بيانها إن ((هذه الحقوق الإضافية في التعديل من شأنها تسهيل حركة البضائع في جميع أنحاء العالم من خلال توفير مرونة أكبر لشركات النقل الجوي لتلبية احتياجات عملائها من البضائع والتوصيل السريع بكفاءة أكبر)).
ووقعت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النقل هايدي غوميز ونائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي السعودي على بن محمد رجب محضرًا للمناقشات التي وضعت اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن بروتوكول تعديل لزيادة توسيع العلاقات الجوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 أكتوبر. وتم التوقيع أثناء فعاليات مفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2024) لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وإن التعديل، وبمجرد التوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ، سيضيف حقوق المرور السابعة لجميع عمليات الشحن إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية.
ارتفاع الطلب على الشحن الجوي
وارتفع إجمالي الطلب على شركات الشحن الجوي في الشرق الأوسط، المقاس بأطنان الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 15.6% مقارنة بمستويات سبتمبر 2023، مسجلاً الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.
وشهدت المطارات السعودية هذا العام ارتفاعًا بنسبة 53% في شحنات الشحن الجوي على أساس سنوي، ومن المتوقع شحن ما مجموعه 1.2 مليون طن في المملكة بحلول نهاية العام.
وتخطط المملكة لتوسيع قدرتها على الشحن الجوي. وقد أنفقت البلاد بالفعل 200 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار) من إجمالي 3 تريليونات ريال سعودي تنوي إنفاقها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، مع التركيز على الموانئ والسكك الحديدية والطيران.
الحرية السابعة
ويعتبر مفهوم حريات الجو أمرًا أساسيًا في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.
الشحن الجوي في السعودية
- 15.6 % ارتفاع الطلب على شركات الشحن الجوي في الشرق الأوسط
- 53 % نمو الشحن الجوي في المطارات السعودية على أساس سنوي
- 1.2 مليون طن في المملكة بحلول نهاية 2024
- تخطط المملكة لتوسيع قدرتها على الشحن الجوي

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