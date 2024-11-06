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إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات ال

11/6/2024 11:20:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء، لتعكس مكاسبها السابقة مع استيعاب المستثمرين لفوز دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.59٪، حيث أنهت جميع البورصات الإقليمية وأغلب القطاعات في المنطقة الحمراء بعد جلسة مختلطة.

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وأضافت أسهم الخدمات المالية 1.84٪ بينما قادت المرافق الخسائر حيث انخفضت بنسبة 2.61٪.

وانخفض كل من مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.07% إلى 8166، ومؤشر DAX الألماني بنسبة 1.14% إلى 19036، و مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.51% إلى 7369، و مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.54% إلى 33940.

وفي سياق متصل ... ارتفعت الأسهم الامريكية في التعاملات الصباحية مع ابتهاج وول ستريت بالاختتام السريع للانتخابات الرئاسية.

وتستعد وول ستريت أيضًا لقرار سعر الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم غد الخميس وتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96.1% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماع سياسة البنك المركزي، بعد تخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.

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