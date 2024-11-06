إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات ال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء، لتعكس مكاسبها السابقة مع استيعاب المستثمرين لفوز دونالد ترامب
على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.59٪، حيث أنهت جميع البورصات الإقليمية وأغلب القطاعات في المنطقة الحمراء بعد جلسة مختلطة.
موضوعات متعلقة
المفوضية الأوروبية تحقق مع ماستركارد وفيزا بشأن تأثير الرسوم على التجار النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة خلال 6 جلسات .. وبرنت دون 75 دولارًا عضو بالمركزي الأوروبي: فوز ترامب يزيد من مخاطر عدم اليقين العالمي
وأضافت أسهم الخدمات المالية 1.84٪ بينما قادت المرافق الخسائر حيث انخفضت بنسبة 2.61٪.
وانخفض كل من مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.07% إلى 8166، ومؤشر DAX الألماني بنسبة 1.14% إلى 19036، و مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.51% إلى 7369، و مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.54% إلى 33940.
وفي سياق متصل ... ارتفعت الأسهم الامريكية في التعاملات الصباحية مع ابتهاج وول ستريت بالاختتام السريع للانتخابات الرئاسية.
وتستعد وول ستريت أيضًا لقرار سعر الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم غد الخميس وتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96.1% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماع سياسة البنك المركزي، بعد تخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.
MENAFN06112024000202011048ID1108859539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.