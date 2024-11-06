إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لمصر يرتفع إلى 59.6 مليار دولار فى أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى البنك المركزى
إلى 59.6 مليار دولار فى أكتوبر الماضى مقابل 58.9 مليار دولار فى سبتمبر.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بقيمة 220 مليون دولار فى أكتوبر لتصل إلى 44.75 مليار دولار، بحسب البنك المركزى.
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كما ارتفعت الأصول الاحتياطية غير الرسمية بقيمة 404 ملايين دولار لتصل إلى 14.8 مليار دولار، تتضمن 9.6 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية الرسمية، بخلاف 5.2 مليار دولار أوراق مالية غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية الرسمية تمثل السندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا وقام البنك ببيعها لمؤسسات دولية مع الالتزم بإعادة الشراء“ريبو”.
وجاءت الزيادة فى الأصول الاحتياطية مدعومة بارتفاع احتياطى الذهب بنحو 431 مليون دولار لتصل إلى 11.15 مليار دولار، مع زيادة أسعار الذهب العالمية خلال أكتوبر 4.21%، وزيادة كميات الذهب لدى البنك المركزى بنحو 2058 أوقية لتصل إلى 4.079 مليون أوقية.
وارتفعت احتياطيات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بنهاية أكتوبر بمقدار 273 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 293 مليون دولار مقارنة 20 مليون دولار.
وتلقت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمصر دفعة قوية فى الفترة من مارس إلى مايو الماضيين بعد صفقة رأس الحكمة التى جلبت 24 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
جدير بالذكر، أن مصر ستسدد نحو 818 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالي بحسب جدول أقساط ديون مصر للصندوق.
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