إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لمصر يرتفع إلى 59.6 مليار دولار فى أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى إلى 59.6 مليار دولار فى أكتوبر الماضى مقابل 58.9 مليار دولار فى سبتمبر.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بقيمة 220 مليون دولار فى أكتوبر لتصل إلى 44.75 مليار دولار، بحسب البنك المركزى.

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كما ارتفعت الأصول الاحتياطية غير الرسمية بقيمة 404 ملايين دولار لتصل إلى 14.8 مليار دولار، تتضمن 9.6 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية الرسمية، بخلاف 5.2 مليار دولار أوراق مالية غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية الرسمية تمثل السندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا وقام البنك ببيعها لمؤسسات دولية مع الالتزم بإعادة الشراء“ريبو”.

وجاءت الزيادة فى الأصول الاحتياطية مدعومة بارتفاع احتياطى الذهب بنحو 431 مليون دولار لتصل إلى 11.15 مليار دولار، مع زيادة أسعار الذهب العالمية خلال أكتوبر 4.21%، وزيادة كميات الذهب لدى البنك المركزى بنحو 2058 أوقية لتصل إلى 4.079 مليون أوقية.

وارتفعت احتياطيات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بنهاية أكتوبر بمقدار 273 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 293 مليون دولار مقارنة 20 مليون دولار.

وتلقت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمصر دفعة قوية فى الفترة من مارس إلى مايو الماضيين بعد صفقة رأس الحكمة التى جلبت 24 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

جدير بالذكر، أن مصر ستسدد نحو 818 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالي بحسب جدول أقساط ديون مصر للصندوق.



