أرباح البنك المصرى الخليجى تصل إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 85% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقارنةً مع 1.046 مليار جنيه في سبتمبر 2023.
وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% في سبتمبر الماضي، ليبلغ نحو 4.07 مليار جنيه مقارنةً مع 2.6 مليار جنيه في سبتمبر 2023.
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وتسارعت وتيرة نمو تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 100%، مسجلةً 11.8 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه، بينما كانت وتيرة نمو الإيرادات أبطأ عند 86%، لتسجل نحو 15.9 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، ليصل إلى نحو 116.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 81 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما زادت قروض العملاء بنسبة 31%، لتسجل نحو 41.8 مليار جنيه مقابل 31.8 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وأبقاها البنك المركزى على حالها حتى الآن.
ولا يتوقع محللو الاقتصاد الكلى تخفيض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل، بسبب عودة معدلات التضخم للارتفاع، حيث سجلت 26% فى سبتمبر الماضي.
ويستهدف البنك المصري الخليجى زيادة أرباحه بنسبة 20% بنهاية العام المقبل مقارنةً بالهدف المحدد للأرباح لهذا العام.
وتقدم البنك للبورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 10.6 مليون دولار، ليصل إلى 510.1 مليون دولار بدلاً من 499.5 مليون دولار.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة موزعة على عدد 10.6 مليون سهم من خلال توزيع أسهم مجانية بقيمة اسمية قدرها دولار واحد للسهم، وذلك تمويلاً من توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية في عام 2023.
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