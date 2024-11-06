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أرباح البنك المصرى الخليجى تصل إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

11/6/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 85% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقارنةً مع 1.046 مليار جنيه في سبتمبر 2023.

وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% في سبتمبر الماضي، ليبلغ نحو 4.07 مليار جنيه مقارنةً مع 2.6 مليار جنيه في سبتمبر 2023.

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وتسارعت وتيرة نمو تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 100%، مسجلةً 11.8 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه، بينما كانت وتيرة نمو الإيرادات أبطأ عند 86%، لتسجل نحو 15.9 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، ليصل إلى نحو 116.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 81 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما زادت قروض العملاء بنسبة 31%، لتسجل نحو 41.8 مليار جنيه مقابل 31.8 مليار جنيه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وأبقاها البنك المركزى على حالها حتى الآن.

ولا يتوقع محللو الاقتصاد الكلى تخفيض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل، بسبب عودة معدلات التضخم للارتفاع، حيث سجلت 26% فى سبتمبر الماضي.

ويستهدف البنك المصري الخليجى زيادة أرباحه بنسبة 20% بنهاية العام المقبل مقارنةً بالهدف المحدد للأرباح لهذا العام.

وتقدم البنك للبورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 10.6 مليون دولار، ليصل إلى 510.1 مليون دولار بدلاً من 499.5 مليون دولار.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة موزعة على عدد 10.6 مليون سهم من خلال توزيع أسهم مجانية بقيمة اسمية قدرها دولار واحد للسهم، وذلك تمويلاً من توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية في عام 2023.

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