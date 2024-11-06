مدبولى: صندوق النقد أكد تفهمه للتحديات التى تواجه مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

أضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التى تراعى جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذى يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى.

موضوعاتأول شركة ذات غرض خاص فى مصر تطلب القيد فى مصدرو أسمدة يتفاوضون مع ((كوك)) الأمريكية للتوسع في الولايات المتحدة رئيس الوزراء: نسعى لعودة الاقتصاد المصرى إلى مسار النمو المُتسارع

ووجه مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمضى قدمًا فى مسارات الإصلاح الاقتصادى، التى بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لما حددته وثيقة“سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصرى، أشار رئيس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر إلى“B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبى والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتى من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرًا لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 2.4% فى العام الحالى إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبى.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه رسالة ثقة للاقتصاد الوطنى وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع فى مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.