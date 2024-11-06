مصدرو أسمدة يتفاوضون مع ((كوك)) الأمريكية للتوسع في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) يتفاوض مصدرون فى قطاع الأسمدة مع شركة“كوك الأمريكية”، وهي أكبر موزع للأسمدة في الولايات المتحدة، لمساعدتهم في دخول السوق الأمريكية وزيادة الكميات المصدرة إلى هذا السوق.

قالت مصادر لـ”البورصة”، إن التغيرات المناخية التي ضربت دول آسيا وأوروبا قد تؤثر سلبًا على صادرات القطاع للأسواق الرئيسية، ما يدفعنا للتوسع في أسواق أخرى.

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ووفقاً للمصادر، تأمل الشركات المصرية فى أن تساهم شركة كوك الأمريكية في زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق مثل كندا، المكسيك، البرازيل، وأستراليا.

وأوضحت المصادر، أن الأسمدة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، فضلًا عن تنافسية أسعارها مقارنة بدول أوروبية وأمريكية.

أشارت المصادر إلى أن المفاوضات الحالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: السعر، الجودة، مدى التزام المصانع المصرية بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وسجلت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لخالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للقطاع.

قال طارق زغلول، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ”البورصة”، إن الطلب التصديري الجديد على الأسمدة سيتضح بداية يناير من العام المقبل، مع تحديد المساحات الجديدة المزروعة في الأسواق التي تستورد الأسمدة المصرية.

وأضاف أن نشاط صادرات القطاع يعتمد أيضًا على وفرة الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، إذ لاتزال بعض المصانع تعمل دون طاقتها الكاملة بسبب نقص الإمدادات.

وأشار زغلول إلى أن متوسط سعر الأسمدة في السوق العالمية استقر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عند 400 دولار للطن، وهو سعر منافس في ظل التكاليف الحالية.

أوضح أن شركات أجنبية تواصلت مؤخرًا مع المجلس التصديري لدراسة السوق المصرية بهدف إنشاء مصانع جديدة.

وذكر زغلول أن المجلس يسعى لتحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنةً بـ9 مليارات دولار متوقعة بنهاية 2024.

يُذكر أن تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، ليبيا، المملكة المتحدة، المغرب، استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات القطاع خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 3.071 مليار دولار، وفقًا لأبوالمكارم.