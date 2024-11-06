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اقتصاد المملكة المتحدة عرضة للخطر بسبب خطة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية

11/6/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر تقرير مجموعة بحثية بريطانية رائدة أن معدل النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المملكة المتحدة قد يتراجع بأكثر من النصف مع فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحال فرضه تعريفات جمركية شاملة على الواردات.

وحتى بدون خطة“ترامب”، رسم المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني على مدى السنوات المقبلة، مع توقعاته بوصول معدل النمو إلى 1.4% في 2026، و1.7% في 2030، بعد نمو متوقع 1.2% في 2025

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أما في حال فرض“ترامب” للرسوم الجمركية التي وعد بها، فإن المملكة المتحدة -التي تتسم بالحساسية تجاه التغيرات في تدفقات التجارة العالمية- قد تسجل نموًا قدره 0.4% فقط في العام المقبل، حسبما ذكر“أحمد كايا” كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة وما نقلته“رويترز”.

كما يرى أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني أيضًا إذا فرض“ترامب” تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية و10% على كافة الواردات الأخرى.

وأشار إلى أن بنك إنجلترا ربما يضطر لرفع الفائدة لمواجهة زيادة الأسعار التي ستنتج عن رفع أمريكا للتعريفات الجمركية.

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