اقتصاد المملكة المتحدة عرضة للخطر بسبب خطة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر تقرير مجموعة بحثية بريطانية رائدة أن معدل النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المملكة المتحدة قد يتراجع بأكثر من النصف مع فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحال فرضه تعريفات جمركية شاملة على الواردات.
وحتى بدون خطة“ترامب”، رسم المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني على مدى السنوات المقبلة، مع توقعاته بوصول معدل النمو إلى 1.4% في 2026، و1.7% في 2030، بعد نمو متوقع 1.2% في 2025
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أما في حال فرض“ترامب” للرسوم الجمركية التي وعد بها، فإن المملكة المتحدة -التي تتسم بالحساسية تجاه التغيرات في تدفقات التجارة العالمية- قد تسجل نموًا قدره 0.4% فقط في العام المقبل، حسبما ذكر“أحمد كايا” كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة وما نقلته“رويترز”.
كما يرى أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني أيضًا إذا فرض“ترامب” تعريفات جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية و10% على كافة الواردات الأخرى.
وأشار إلى أن بنك إنجلترا ربما يضطر لرفع الفائدة لمواجهة زيادة الأسعار التي ستنتج عن رفع أمريكا للتعريفات الجمركية.
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