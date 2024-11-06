نمو النشاط الخدمي بمنطقة اليورو في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصل نشاط القطاع الخدمي بمنطقة اليورو النمو للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، بينما ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر.
وحسبما ذكرت“إس آند بي جلوبال” الأربعاء في تقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو إلى 51.6 نقطة في أكتوبر من 51.4 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي.
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وأشار التقرير إلى أن المؤشر المركب للإنتاج في المنطقة -المتوسط المرجح لمؤشري الإنتاج في القطاعين الصناعي والخدمي- زاد في أكتوبر إلى 50 نقطة من 49.6 نقطة في سبتمبر.
ويعني هذا ركود إنتاج القطاع الخاص في المنطقة (لا نمو ولا انكماش)، وفي ظل نمو إنتاج القطاع الخدمي، يشير ذلك إلى الظروف غير المواتية التي يتعرض لها نظيره الصناعي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني زيادة طلبيات المصانع في أكبر اقتصادات القارة العجوز بنسبة 4.2% على أساس شهري معدل موسمياً، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.5% فقط.
قال الدكتور“سايروس ديلاروبيا” كبير الاقتصاديين في بنك“هامبورج” التجاري الذي شارك مع“إس آند بي” في إعداد التقرير، إن النمو والاستقرار مصطلحات لا تنطبق على الوضع الراهن لاقتصاد منطقة اليورو، لكن أداء القطاع الخدمي ظل إيجابياً منذ مطلع العام.
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