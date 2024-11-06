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نمو النشاط الخدمي بمنطقة اليورو في أكتوبر

11/6/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل نشاط القطاع الخدمي بمنطقة اليورو النمو للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، بينما ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر.

وحسبما ذكرت“إس آند بي جلوبال” الأربعاء في تقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو إلى 51.6 نقطة في أكتوبر من 51.4 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي.

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وأشار التقرير إلى أن المؤشر المركب للإنتاج في المنطقة -المتوسط المرجح لمؤشري الإنتاج في القطاعين الصناعي والخدمي- زاد في أكتوبر إلى 50 نقطة من 49.6 نقطة في سبتمبر.

ويعني هذا ركود إنتاج القطاع الخاص في المنطقة (لا نمو ولا انكماش)، وفي ظل نمو إنتاج القطاع الخدمي، يشير ذلك إلى الظروف غير المواتية التي يتعرض لها نظيره الصناعي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني زيادة طلبيات المصانع في أكبر اقتصادات القارة العجوز بنسبة 4.2% على أساس شهري معدل موسمياً، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.5% فقط.

قال الدكتور“سايروس ديلاروبيا” كبير الاقتصاديين في بنك“هامبورج” التجاري الذي شارك مع“إس آند بي” في إعداد التقرير، إن النمو والاستقرار مصطلحات لا تنطبق على الوضع الراهن لاقتصاد منطقة اليورو، لكن أداء القطاع الخدمي ظل إيجابياً منذ مطلع العام.

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