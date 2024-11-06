ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بخلاف التوقعات، كما صعدت مخزونات كل من البنزين ومنتجات التقطير.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“وول ستريت جورنال” والتي أشارت إلى استقرارها عند مستويات الأسبوع السابق.
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فيما صعدت مخزونات البنزين بمقدار 400 ألف برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 900 ألف برميل.
وزادت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من 2.9 برميل، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 300 ألف برميل.
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