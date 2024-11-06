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ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات

11/6/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بخلاف التوقعات، كما صعدت مخزونات كل من البنزين ومنتجات التقطير.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“وول ستريت جورنال” والتي أشارت إلى استقرارها عند مستويات الأسبوع السابق.

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فيما صعدت مخزونات البنزين بمقدار 400 ألف برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 900 ألف برميل.

وزادت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من 2.9 برميل، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع قدره 300 ألف برميل.


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