أول شركة ذات غرض خاص فى مصر تطلب القيد فى البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة
المصرية في بيان لها، عن تقدم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، أول شركة ذات غرض خاص فى مصر، بطلب قيد أسهمها بالسوق الرئيسى، وجار استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد بالبورصة.
وسيتم طرح مليون سهم بواقع 10 جنيه للسهم الواحد، وإجمالى 10 ملايين جنيه لرأس المال المصدر والمراد قيده، وفق بيان البورصة.
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وقال طارق عفت الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”، إن الشركة سترفع رأسمالها بعد الموافقة على القيد إلى 100 مليون جنيه.
أضاف أنها تعتزم تنفيذ أولى استحواذتها والتى ستكون على شركة أنشطة مالية غير مصرفية، وأخرى شركة تكنولوجية مطلع العام المقبل.
وفى نهاية يوليو الماضي قدمت شركة كاتليست بارتنرز طلبا لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024 لتعديل قواعد إنشاء الشركات من هذا النوع، تحت اسم شركة“كاتليست بارتنرز ميديل إيست” كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
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