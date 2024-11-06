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أول شركة ذات غرض خاص فى مصر تطلب القيد فى البورصة

11/6/2024 11:19:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة المصرية في بيان لها، عن تقدم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، أول شركة ذات غرض خاص فى مصر، بطلب قيد أسهمها بالسوق الرئيسى، وجار استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد بالبورصة.

وسيتم طرح مليون سهم بواقع 10 جنيه للسهم الواحد، وإجمالى 10 ملايين جنيه لرأس المال المصدر والمراد قيده، وفق بيان البورصة.

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وقال طارق عفت الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”، إن الشركة سترفع رأسمالها بعد الموافقة على القيد إلى 100 مليون جنيه.

أضاف أنها تعتزم تنفيذ أولى استحواذتها والتى ستكون على شركة أنشطة مالية غير مصرفية، وأخرى شركة تكنولوجية مطلع العام المقبل.

وفى نهاية يوليو الماضي قدمت شركة كاتليست بارتنرز طلبا لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024 لتعديل قواعد إنشاء الشركات من هذا النوع، تحت اسم شركة“كاتليست بارتنرز ميديل إيست” كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

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