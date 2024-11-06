عضو بالمركزي الأوروبي: فوز ترامب يزيد من مخاطر عدم اليقين العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) يرى عضو الأوروبي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، أن فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية يزيد من المخاطر وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

قال العضو الذي يشغل منصب محافظ بنك فرنسا المركزي، في مؤتمر الأربعاء:“سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب من شأنها أن ترفع العجز الحكومي وتزيد من تكاليف الاقتراض طويل الأجل”.

موضوعاتالمفوضية الأوروبية تحقق مع ماستركارد وفيزا بشأن تأثير الرسوم على التجار النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة خلال 6 جلسات .. وبرنت دون 75 دولارًا شركة صينية للطاقة الشمسية تبيع أعمالها في أمريكا بعد ضغوط

ونصح يأن تبذل الدول الأوروبية مزيدًا من الجهد لمعالجة نقاط ضعفها، وأن تكون الانتخابات الأمريكية بمثابة“جرس إنذار” للاقتصاد داخل الكتلة الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة الاستثمار التكنولوجي، مع تزايد الاتفاق بين الدول الأوروبية وعدم الانقسام في مواجهة سياسات“ترامب”.