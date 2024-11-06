Saturday, 09 November 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عضو بالمركزي الأوروبي: فوز ترامب يزيد من مخاطر عدم اليقين العالمي

11/6/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى عضو البنك المركزي الأوروبي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، أن فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية يزيد من المخاطر وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

قال العضو الذي يشغل منصب محافظ بنك فرنسا المركزي، في مؤتمر الأربعاء:“سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب من شأنها أن ترفع العجز الحكومي وتزيد من تكاليف الاقتراض طويل الأجل”.

موضوعات متعلقة المفوضية الأوروبية تحقق مع ماستركارد وفيزا بشأن تأثير الرسوم على التجار النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة خلال 6 جلسات .. وبرنت دون 75 دولارًا شركة صينية للطاقة الشمسية تبيع أعمالها في أمريكا بعد ضغوط

ونصح يأن تبذل الدول الأوروبية مزيدًا من الجهد لمعالجة نقاط ضعفها، وأن تكون الانتخابات الأمريكية بمثابة“جرس إنذار” للاقتصاد داخل الكتلة الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة الاستثمار التكنولوجي، مع تزايد الاتفاق بين الدول الأوروبية وعدم الانقسام في مواجهة سياسات“ترامب”.

MENAFN06112024000202011048ID1108859528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث