عضو بالمركزي الأوروبي: فوز ترامب يزيد من مخاطر عدم اليقين العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى عضو البنك المركزي
الأوروبي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، أن فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية يزيد من المخاطر وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
قال العضو الذي يشغل منصب محافظ بنك فرنسا المركزي، في مؤتمر الأربعاء:“سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب من شأنها أن ترفع العجز الحكومي وتزيد من تكاليف الاقتراض طويل الأجل”.
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ونصح يأن تبذل الدول الأوروبية مزيدًا من الجهد لمعالجة نقاط ضعفها، وأن تكون الانتخابات الأمريكية بمثابة“جرس إنذار” للاقتصاد داخل الكتلة الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة الاستثمار التكنولوجي، مع تزايد الاتفاق بين الدول الأوروبية وعدم الانقسام في مواجهة سياسات“ترامب”.
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