النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة خلال 6 جلسات .. وبرنت دون 75 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت أسعار النفط سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، في ظل تقييم المستثمرين تداعيات فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزامنًا مع صدور بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة.
وعند تسوية تعاملات الأربعاء، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.8% أو 61 سنتًا إلى 74.92 دولار للبرميل، بعدما لامست 73.34 دولار.
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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو 30 سنتًا عند 71.69 دولار للبرميل، بعدما لامست إلى 69.74 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وهو ما تجاوز التوقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل، في ظل ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.
وأظهر التقرير الأسبوعي، انخفاض الطلب على النفط – مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق – بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا إلى 19.7 م
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