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النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة خلال 6 جلسات .. وبرنت دون 75 دولارًا

11/6/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت أسعار النفط سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، في ظل تقييم المستثمرين تداعيات فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزامنًا مع صدور بيانات مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وعند تسوية تعاملات الأربعاء، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.8% أو 61 سنتًا إلى 74.92 دولار للبرميل، بعدما لامست 73.34 دولار.

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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% أو 30 سنتًا عند 71.69 دولار للبرميل، بعدما لامست إلى 69.74 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وهو ما تجاوز التوقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل، في ظل ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.

وأظهر التقرير الأسبوعي، انخفاض الطلب على النفط – مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق – بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا إلى 19.7 م

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