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الذهب يسجل أعمق وتيرة انخفاض يومية عند التسوية منذ 5 أشهر

11/6/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ شهر يونيو، مع تقييم الأسواق فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعند تسوية التداولات، هبطت أسعار الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.65% أو 73.4 دولار عند 2676.30 دولار للأوقية، بعدما لامست 2660.70 دولار.

موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات إجمالى الأصول الاحتياطية الأجنبية لمصر يرتفع إلى 59.6 مليار دولار فى أكتوبر ترامب يعيد تشكيل المشهد الأمريكى برسوم جمركية وملاحقة المهاجرين

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1.6% مسجلًا 105.09 نقطة في الساعة 10:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 105.44 نقطة، محققًا أكبر وتيرة زيادة يومية منذ يونيو 2016.

يأتي ذلك في ظل توقعات المستثمرين بأن رئاسة“ترامب” ستعزز الدولار، مما قد يدفع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة لإيقاف دورة التيسير إذا ارتفع التضخم في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة المتوقعة.

وتترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدّا الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد إنهاء دورة التشديد النقدي في سبتمبر.

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