الذهب يسجل أعمق وتيرة انخفاض يومية عند التسوية منذ 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ شهر يونيو، مع تقييم الأسواق فوز“دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعند تسوية التداولات، هبطت أسعار الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.65% أو 73.4 دولار عند 2676.30 دولار للأوقية، بعدما لامست 2660.70 دولار.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1.6% مسجلًا 105.09 نقطة في الساعة 10:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 105.44 نقطة، محققًا أكبر وتيرة زيادة يومية منذ يونيو 2016.
يأتي ذلك في ظل توقعات المستثمرين بأن رئاسة“ترامب” ستعزز الدولار، مما قد يدفع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة لإيقاف دورة التيسير إذا ارتفع التضخم في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة المتوقعة.
وتترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدّا الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد إنهاء دورة التشديد النقدي في سبتمبر.
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