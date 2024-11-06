مكالمة من الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كان‭ ‬خبرا‭ ‬جميلا‭ ‬مليئا‭ ‬بالحماس‭ ‬والذكريات‭ ‬الجميلة‭ ‬ومقلقا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬أتذكر‭ ‬الوجوه‭ ‬ولكنني‭ ‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ (‬وهذا‭ ‬عيبي‭ ‬الذي‭ ‬أكرهه‭) ‬والذي‭ ‬يحرجني‭ ‬كثيرا،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬أسلم‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬ويسلمون‭ ‬عليّ‭ ‬بحرارة‭ ‬ولكنني‭ ‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬أسماءهم‭!‬

ولكن‭ ‬الحماس‭ ‬غلب‭ ‬أي‭ ‬توتر‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسلت‭ ‬لي‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬القديمة‭ ‬لي‭ ‬مع‭ ‬البنات‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‮

‬فقررت‭ ‬حضور‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬واستعادة‭ ‬ذكريات‭ ‬الطفولة‭ ‬الجميلة‭.‬

ما‭ ‬أن‭ ‬دخلت‭ ‬على‭ ‬زميلات‭ ‬الإعدادي‭ ‬حتى‭ ‬شعرت‭ ‬بأنني‭ ‬دخلت‭ ‬آلة‭ ‬الزمن‭ ‬ورجعت‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬للماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أجمل‭ ‬وأطيب‭ ‬بنات‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬أصلهم‭ ‬وطيبتهم‭ ‬وبساطتهم‭ ‬أبدا،‭ ‬نفس‭ ‬الناس‭ ‬الجميلة،‭ ‬كم‭ ‬سعدت‭ ‬بالترحيب‭ ‬الرائع‭ ‬والفرحة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬قلوبهن‭ ‬وهن‭ ‬يرون‭ ‬زميلتهن‭ ‬القديمة‭.‬

يا‭ ‬إلهي‭ ‬نفس‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬التعامل،‭ ‬ونفس‭ ‬البساطة،‭ ‬وعدم‭ ‬التكبر‭ ‬والتصنع‭ ‬في‭ ‬التعامل،‭ ‬ونفس‭ ‬الروح‭ ‬المرحة‭ ‬والغشمرة‭ ‬وحب‭ ‬الحياة‭ ‬والوناسة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬طحن‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬منهن‭ ‬إلا‭ ‬أنهن‭ ‬مازلن‭ ‬قويات‭ ‬ومرحات‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬نسمع‭ ‬الأغاني‭ ‬حتى‭ ‬نسلم‭ ‬أنفسنا‭ ‬للإيقاعات‭ ‬الجميلة‭ ‬ونحاول‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬أي‭ ‬حزن‭ ‬وقلق‭.‬

فعلا‭ ‬سعدت‭ ‬وأنا‭ ‬أرجع‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬الطيبين‭ ‬مع‭ ‬زميلات‭ ‬الإعدادي‭ ‬وقضيت‭ ‬معهن‭ ‬أحلى‭ ‬ساعات‭ ‬عشتها‭ ‬مع‭ ‬أنقى‭ ‬وأطيب‭ ‬أرواح‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬التكلف‭ ‬والتصنع‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أقابلهن‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬فإنني‭ ‬شعرت‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬معهن‭ ‬بالأمس‭ ‬وهم‭ ‬ينادونني‭ ‬ويتكلمون‭ ‬معي‭ ‬بنفس‭ ‬الأسلوب‭ ‬والطريقة‭ ‬ونظرة‭ ‬الشيطانة‭ ‬والحب‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭.‬

الجميل‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬بكل‭ ‬قسوته‭ ‬على‭ ‬بعضهن‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬إلا‭ ‬الشكل‭ ‬الخارجي‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬رسم‭ ‬بعض‭ ‬التجاعيد‭ ‬على‭ ‬وجهونا‭ ‬ولكنه‭ ‬وبالرغم‭ ‬أنه‭ ‬قسى‭ ‬وطحن‭ ‬وعذب‭ ‬الكثير‭ ‬منهن‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬أرواحهن‭ ‬الجميلة‭ ‬الطيبة‭.‬

كانت‭ ‬أجمل‭ ‬مكالمة‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬رجعتني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬وأسعدت‭ ‬قلبي‭ ‬وروت‭ ‬روحي‭ ‬بأرواح‭ ‬نقية‭ ‬جميلة‭.‬

شكرا‭ ‬بنات‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬لأنكن‭ ‬الصورة‭ ‬الحية‭ ‬والمثالية‭ ‬للأصالة‭ ‬والذهب‭ ‬الأصلي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتغير‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬شكرا‭ ‬لأنني‭ ‬شعرت‭ ‬وأنا‭ ‬معكم‭ ‬بالحب‭ ‬الحقيقي‭ ‬ولمست‭ ‬الطيبة‭ ‬وعدم‭ ‬التكبر‭ ‬والتصنع،‭ ‬شكرا‭ ‬لأنني‭ ‬مضيت‭ ‬أجمل‭ ‬ساعات‭ ‬معكن‭... ‬وأكيد‭ ‬أكيد‭ ‬لي‭ ‬موعد‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬أجمل‭ ‬بنات‭ ‬تحولن‭ ‬إلى‭ ‬جدات‭ ‬جميلات‭ ‬وقويات‭.‬