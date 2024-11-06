وزيرة الإسكان: تخطيط المدن وإشراك القطاع الخاص في البرامج السكنية يعكسان رؤى التطوير الحضري بالمملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الحوكمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬حضري‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والمنعقد‭ ‬حالياً‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الحكومي‭ ‬بتوفير‭ ‬مقومات‭ ‬استدامة‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬التخطيطية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬لإنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المدن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إيلاء‭ ‬اختيار‭ ‬مواقع‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬رؤى‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والحضرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬3‭ ‬مواقع‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬ساحلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬الحد‭ ‬الإسكانية‭ ‬ومدينة‭ ‬سترة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬وإعمار‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬مشاريع‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الموقع‭ ‬المميز‭ ‬لمشروع‭ ‬ضاحية‭ ‬الرملي‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬المخططات‭ ‬العامة‭ ‬لتلك‭ ‬المدن‭ ‬تضمينها‭ ‬كافة‭ ‬المقومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬مجتمعات‭ ‬حضرية‭ ‬مستدامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬وخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المطورة،‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬القاطنين‭ ‬والزوار،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬والشواطئ‭ ‬العامة،‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والمناطق‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وبرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬يسهم‭ ‬بصورة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطوير‭ ‬الحضري‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬وخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬المستدام‭ ‬والفوري‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تشجيع‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬والعمران‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬شاركت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬لمتابعة‭ ‬مستجدات‭ ‬القرار‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬وفرنسا‭ ‬والأردن‭ ‬وكينيا‭ ‬وماليزيا‭ ‬وباكستان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬بنيروبي،‭ ‬وحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬السكن‭ ‬المتاح‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

واستعرضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬سياساتها‭ ‬الإسكانية‭ ‬لتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬وتنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬دون‭ ‬فترات‭ ‬انتظار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬برامج‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المدعومة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬توسعاً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عدد‭ ‬المشاريع‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭.‬

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