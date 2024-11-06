بلدي الجنوبية يوافق على قرار إصدار لائحة ضوابط تنظيم العمل في ((الأسواق العامة المركزية والشعبية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على قرار إصدار لائحة ضوابط وأحكام تنظيم العمل في الأسواق العامة المركزية والشعبية، المنشأة من قبل شؤون البلديات والتي تعتبر مرفقاً عاماً وتديره البلديات والمخصصة للاتجار في سلع معينة.
جاء ذلك في الاجتماع الخامس لمجلس بلدي الجنوبية الذي تناول الردود على توصيات أعضاء المجلس ومناقشة المقترحات والمرئيات الموجهة للجهات الرسمية بشأن المتطلبات المتعلقة بالمجتمع.
واشتملت المسودة على 12 مادة منها أنه لا يجوز مزاولة نشاط البيع والشراء أو المضاربة وأي نوع من أنواع الأنشطة التجارية أو ممارسة الأنشطة الحرفية في الأسواق العامة المركزية أو الشعبية إلا لمن خصص له موقع من قبل أمانة العاصمة أو البلدية المختصة ولا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب الترخيص في ذات السوق سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً إلا لاعتبارات اقتصادية وبعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.
ويجب استغلال المساحة المرخص بها من قبل المصرح له والعاملين لديه وللغاية التي صدر الترخيص لأجلها فقط، ولا يجوز التنازل عنه أو السماح للغير باستغلال أو إشغال المساحة المرخص بها أو أي جزء منها من دون موافقة الإدارة المسبقة على ذلك.
كما يتحمل المرخص له المسؤولية كاملة عن الإشغال واستغلال المساحة المرخص بها، بما في ذلك إزالة أي إشغالات أو منشآت أو مخلفات فيها عند انتهاء الإشغال لأي سبب كان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه يلتزم المرخص له بالمحافظة على نظافة المساحة المرخص بها وتأمين متطلبات السلامة العامة فيها بصورة دائمة ومستمرة.
واستعرض الاجتماع مناقشة الجهة المسؤولة عن الإنارة بحضور المختصين من هيئة الكهرباء والماء ووزارتي شؤون البلديات والزراعة والأشغال ومناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تغيير تخصيص استراحتين لغرض إنشاء مواقف للسيارات بالدائرة الأولى بمجمع رقم (720) في مدينة زايد بالمحافظة الجنوبية الوارد من العضو البلدي عبدالله صالح دراج بهدف إتاحة المزيد من مواقف السيارات كون أن أكثر البيوت تمتلك أكثر من 3 سيارات.
كما استعرض الاجتماع إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مقترح رئيس المجلس عبدالله عبداللطيف بشأن وضع حواجز حديدية حول الحاويات في إسكان وادي البحير الجديد بمجمع (937) بالمحافظة الجنوبية بهدف عدم تحريك الحاوية من الجيب الخاص بها والحد من التلوث بعدم انتشار القمامة على أرضية الشارع خارج الحاوية.
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