بلدي الجنوبية يوافق على قرار إصدار لائحة ضوابط تنظيم العمل في ((الأسواق العامة المركزية والشعبية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬إصدار‭ ‬لائحة‭ ‬ضوابط‭ ‬وأحكام‭ ‬تنظيم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العامة‭ ‬المركزية‭ ‬والشعبية،‭ ‬المنشأة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬مرفقاً‭ ‬عاماً‭ ‬وتديره‭ ‬البلديات‭ ‬والمخصصة‭ ‬للاتجار‭ ‬في‭ ‬سلع‭ ‬معينة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬ومناقشة‭ ‬المقترحات‭ ‬والمرئيات‭ ‬الموجهة‭ ‬للجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بشأن‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمجتمع‭.‬

واشتملت‭ ‬المسودة‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬مادة‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬أو‭ ‬المضاربة‭ ‬وأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الحرفية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العامة‭ ‬المركزية‭ ‬أو‭ ‬الشعبية‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬خصص‭ ‬له‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تخصيص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬لطالب‭ ‬الترخيص‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السوق‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬شخصاً‭ ‬طبيعياً‭ ‬أو‭ ‬اعتبارياً‭ ‬إلا‭ ‬لاعتبارات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬

ويجب‭ ‬استغلال‭ ‬المساحة‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬والعاملين‭ ‬لديه‭ ‬وللغاية‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬الترخيص‭ ‬لأجلها‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التنازل‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬للغير‭ ‬باستغلال‭ ‬أو‭ ‬إشغال‭ ‬المساحة‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الإدارة‭ ‬المسبقة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬يتحمل‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬المسؤولية‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬الإشغال‭ ‬واستغلال‭ ‬المساحة‭ ‬المرخص‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إزالة‭ ‬أي‭ ‬إشغالات‭ ‬أو‭ ‬منشآت‭ ‬أو‭ ‬مخلفات‭ ‬فيها‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬الإشغال‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان‭ ‬وإعادة‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬يلتزم‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬المساحة‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬وتأمين‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬فيها‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭ ‬ومستمرة‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الإنارة‭ ‬بحضور‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووزارتي‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والأشغال‭ ‬ومناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬تخصيص‭ ‬استراحتين‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بالدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمجمع‭ ‬رقم‭ (‬720‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬دراج‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬البيوت‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سيارات‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬إقرار‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬حواجز‭ ‬حديدية‭ ‬حول‭ ‬الحاويات‭ ‬في‭ ‬إسكان‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬الجديد‭ ‬بمجمع‭ (‬937‭) ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بهدف‭ ‬عدم‭ ‬تحريك‭ ‬الحاوية‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬بعدم‭ ‬انتشار‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الشارع‭ ‬خارج‭ ‬الحاوية‭.‬

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