الصحف الأوروبية: فوز ترامب ((نتيجة مزلزلة)) وخسارة هاريس ((كارثة للديمقراطيين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬نتيجة‭ ‬مزلزلة‮»‬‭ ‬و«كارثة‭ ‬وجودية‭ ‬للديمقراطيين‮»‬‭.. ‬تعددت‭ ‬التوصيفات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬الصحف‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬تحليل‭ ‬فوز‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬لديه‭ ‬تفويض‭ ‬لإصلاح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بطريقة‭ ‬راديكالية‭ ‬للغاية‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬بعد‭ ‬النتيجة‭ ‬المزلزلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مقدرةً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب‭ ‬تشكل‭ ‬كارثة‭ ‬وجودية‭ ‬للديمقراطيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حلفاء‭ ‬أمريكا‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬انسحب‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لكان‭ ‬لدى‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬وقت‭ ‬أطول‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشح‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ (...) ‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الأخيرة‭ ‬أداء‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬بأنه‭ ‬متواضع‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬البحث‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لتجنبه‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الحماسة‭ (‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬الحزبين‭ ‬المتنافسين‭) ‬وبالغ‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬موقفه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬بحماسة‭ ‬النساء‭ ‬لصالح‭ ‬هاريس‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محلها‮»‬،‭ ‬مذكّرة‭ ‬‮«‬بأن‭ ‬وضعا‭ ‬مماثلا‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬قادت‭ ‬أسوأ‭ ‬حملة‭ ‬رئاسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحديث‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تلوم‭ ‬إلا‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬للشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كان‭ ‬فارغ‭ ‬المضمون‭ ‬تماما‭ ‬وقام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ (‬أي‭ ‬شخص‭ ‬إلا‭ ‬ترامب‭)‬‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬وصفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عائد‭ (‬إلى‭ ‬السلطة‭) ‬مدفوعا‭ ‬بغريزته‭ ‬السياسية‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬الانتقام‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬حقق‭ ‬عودة‭ ‬تاريخية‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬78‭ ‬عاما،‭ ‬رغم‭ ‬انتكاساته‭ ‬القانونية‭ ‬وطروحاته‭ ‬المتهورة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬فكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬باييس‮»‬‭ ‬اليسارية‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬مرده‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬طريقة‭ ‬عدوانية‭ ‬وذكورية‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬تحل‭ ‬فيها‭ ‬الإهانات‭ ‬الفظة‭ ‬أو‭ ‬الألقاب‭ ‬الجارحة‭ ‬محل‭ ‬الحجج‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الفائز‭ ‬هو‭ ‬الوحش‭ ‬الموجود‭ ‬داخلنا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هذه‭ ‬الغرائز‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬في‭ ‬شخصه،‭ ‬وتغذية‭ ‬تعطشه‭ ‬للانتقام،‭ ‬وتوليد‭ ‬أقوى‭ ‬آلة‭ ‬من‭ ‬المعتقدات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والمشاعر‭ ‬الكاذبة‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬انتخابية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تريبون‭ ‬دو‭ ‬جنيف‮»‬‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬ضياعهم‭ ‬في‭ ‬خليط‭ ‬التقدمية‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬تجذرا‭ ‬في‭ ‬الأقليات‭ ‬أو‭ ‬الأكثر‭ ‬طائفية،‭ ‬خسر‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬الاشتراكيون،‭ ‬بالمعنى‭ ‬الواسع‭ ‬للمصطلح،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سبب‭ ‬قوتهم‭: ‬أي‭ ‬الشعبية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نويه‭ ‬تسورخر‭ ‬تسايتونغ‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالألمانية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمريكيين‭ ‬قاموا‭ ‬برهان‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬بانتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الضوابط‭ ‬والتوازنات‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور‭ ‬الأمريكي‭ ‬تنطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتجاهلها‭ ‬الجمهوري‭ ‬ويسبب‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وعلى‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬بولندا،‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جيتشوسبوليتا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الأكبر،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬تماما‭ ‬لترامب‭. ‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬زعيم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الغربي‭ (... ) ‬تمر‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬بأزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬واجبها‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬قيادة‭ ‬الغرب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬شخص‭ ‬مثل‭ (‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭) ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬أو‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭) ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ألمانيا،‭ ‬رأت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬شبيغل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتصار‭ ‬ترامب‭ ‬يشكل‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬سياسية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بل‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وكتبت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬تغييرات‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمنية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأوروبيين‭. ‬يرى‭ ‬ترامب‭ ‬العالم‭ ‬بمثابة‭ ‬غابة‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬فيها‭ ‬إلا‭ ‬قانون‭ ‬الأقوى‮»‬‭. ‬