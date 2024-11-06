Thursday, 07 November 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحف الأوروبية: فوز ترامب ((نتيجة مزلزلة)) وخسارة هاريس ((كارثة للديمقراطيين))

11/6/2024 7:35:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬نتيجة‭ ‬مزلزلة‮»‬‭ ‬و«كارثة‭ ‬وجودية‭ ‬للديمقراطيين‮»‬‭.. ‬تعددت‭ ‬التوصيفات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬الصحف‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬تحليل‭ ‬فوز‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬لديه‭ ‬تفويض‭ ‬لإصلاح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بطريقة‭ ‬راديكالية‭ ‬للغاية‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬بعد‭ ‬النتيجة‭ ‬المزلزلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬مقدرةً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب‭ ‬تشكل‭ ‬كارثة‭ ‬وجودية‭ ‬للديمقراطيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حلفاء‭ ‬أمريكا‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬انسحب‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لكان‭ ‬لدى‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬وقت‭ ‬أطول‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشح‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ (...) ‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬الأخيرة‭ ‬أداء‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬بأنه‭ ‬متواضع‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬البحث‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لتجنبه‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الحماسة‭ (‬بين‭ ‬أنصار‭ ‬الحزبين‭ ‬المتنافسين‭) ‬وبالغ‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬موقفه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬بحماسة‭ ‬النساء‭ ‬لصالح‭ ‬هاريس‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محلها‮»‬،‭ ‬مذكّرة‭ ‬‮«‬بأن‭ ‬وضعا‭ ‬مماثلا‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬قادت‭ ‬أسوأ‭ ‬حملة‭ ‬رئاسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحديث‮»‬،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تلوم‭ ‬إلا‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬للشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كان‭ ‬فارغ‭ ‬المضمون‭ ‬تماما‭ ‬وقام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ (‬أي‭ ‬شخص‭ ‬إلا‭ ‬ترامب‭)‬‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬وصفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوموند‮»‬‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عائد‭ (‬إلى‭ ‬السلطة‭) ‬مدفوعا‭ ‬بغريزته‭ ‬السياسية‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬الانتقام‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬حقق‭ ‬عودة‭ ‬تاريخية‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬78‭ ‬عاما،‭ ‬رغم‭ ‬انتكاساته‭ ‬القانونية‭ ‬وطروحاته‭ ‬المتهورة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬فكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬باييس‮»‬‭ ‬اليسارية‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬مرده‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬طريقة‭ ‬عدوانية‭ ‬وذكورية‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬تحل‭ ‬فيها‭ ‬الإهانات‭ ‬الفظة‭ ‬أو‭ ‬الألقاب‭ ‬الجارحة‭ ‬محل‭ ‬الحجج‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الفائز‭ ‬هو‭ ‬الوحش‭ ‬الموجود‭ ‬داخلنا‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬

ورأت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هذه‭ ‬الغرائز‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬في‭ ‬شخصه،‭ ‬وتغذية‭ ‬تعطشه‭ ‬للانتقام،‭ ‬وتوليد‭ ‬أقوى‭ ‬آلة‭ ‬من‭ ‬المعتقدات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والمشاعر‭ ‬الكاذبة‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬انتخابية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تريبون‭ ‬دو‭ ‬جنيف‮»‬‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬ضياعهم‭ ‬في‭ ‬خليط‭ ‬التقدمية‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬تجذرا‭ ‬في‭ ‬الأقليات‭ ‬أو‭ ‬الأكثر‭ ‬طائفية،‭ ‬خسر‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬الاشتراكيون،‭ ‬بالمعنى‭ ‬الواسع‭ ‬للمصطلح،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سبب‭ ‬قوتهم‭: ‬أي‭ ‬الشعبية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نويه‭ ‬تسورخر‭ ‬تسايتونغ‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالألمانية‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمريكيين‭ ‬قاموا‭ ‬برهان‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬بانتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الضوابط‭ ‬والتوازنات‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور‭ ‬الأمريكي‭ ‬تنطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتجاهلها‭ ‬الجمهوري‭ ‬ويسبب‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وعلى‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬بولندا،‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جيتشوسبوليتا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الأكبر،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬تماما‭ ‬لترامب‭. ‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬زعيم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الغربي‭ (... ) ‬تمر‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬بأزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬واجبها‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬قيادة‭ ‬الغرب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬شخص‭ ‬مثل‭ (‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭) ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬أو‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭) ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ألمانيا،‭ ‬رأت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬شبيغل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتصار‭ ‬ترامب‭ ‬يشكل‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬سياسية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بل‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وكتبت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬تغييرات‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والأمنية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأوروبيين‭. ‬يرى‭ ‬ترامب‭ ‬العالم‭ ‬بمثابة‭ ‬غابة‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬فيها‭ ‬إلا‭ ‬قانون‭ ‬الأقوى‮»‬‭. ‬

MENAFN06112024000055011008ID1108859232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث