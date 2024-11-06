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ترحيب عربي وأجنبي بانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسط دعوات لإرساء الأمن في المنطقة والعالم

11/6/2024 7:35:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هنأ‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬فوزه‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وهنأ‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ترامب‭ ‬بفوزه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬وأشاد‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬بـ«تميز‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ترامب‭ ‬ونائبه‭ ‬جاي‭ ‬دي‭ ‬فانس‭ ‬على‭ ‬فوزهما،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عملهما‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الأمريكيين‭. ‬

ووجه‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه،‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إنه‭ ‬يتطلع‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لتقوية‭ ‬علاقتنا‭ ‬وشراكتنا‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهودنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬

وهنّا‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بفوزه،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬للعمل‭ ‬‮«‬سويا‮»‬‭ ‬على‭ ‬إحلال‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بفوزه‭ ‬بولاية‭ ‬جديدة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الجديدة‮»‬‭. ‬

وهنأ‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معك‭ ‬مجددا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬‮«‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬بالرئاسة،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬وسلوكها‭ ‬العملي‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬جلسة‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬صدرت‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التوجّه‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬ممارسته‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬

ورحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬بانتخاب‭ ‬‮«‬صديقه‮»‬‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكتب‭ ‬أردوجان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتعزّز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأن‭ ‬تنتهي‭ ‬الأزمات‭ ‬والحروب‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‮»‬‭. ‬

وقدم‭ ‬شهباز‭ ‬شريف،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬باكستان‭ ‬‮«‬تهانيه‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬بالنصر‭ ‬التاريخي‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يأمل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إدارته‭. ‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬تعاوننا‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬العالمية‭ ‬والاستراتيجية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامافوزا‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬ستتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬

وأبدت‭ ‬الصين‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعايش‭ ‬سلمي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬مقاربة‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وإدارتها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبادئ‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتعاون‭ ‬للمنفعة‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬أوهام‮»‬‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬ستعمل‮»‬‭ ‬معه‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أهدافها‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬إنه‭ ‬سيحكم‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجديدة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬أفعاله‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬تهنئته‭. ‬

وهنّأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ترامب‭ ‬بـ«انتصاره‭ ‬المذهل‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬انتخابه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬عادل‮»‬‭. ‬

ووجهت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬تهانيها‭ ‬‮«‬الحارة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬مجددة‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‮»‬‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمريكي‭. ‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬نصره‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‮»‬‭. ‬

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