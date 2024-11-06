ترحيب عربي وأجنبي بانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسط دعوات لإرساء الأمن في المنطقة والعالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هنأ كثير من قادة الدول العربية والأجنبية دونالد ترامب أمس بعد إعلان فوزه مجددا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وهنأ العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ترامب بفوزه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بـ«تميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».
وهنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترامب ونائبه جاي دي فانس على فوزهما، قائلا إن دولة الإمارات تتطلع إلى مواصلة عملهما مع شركائها الأمريكيين.
ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة إلى دونالد ترامب بمناسبة فوزه، قائلا في رسالة عبر منصة إكس إنه يتطلع «إلى العمل معا مرة أخرى لتقوية علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم».
وهنّا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب بفوزه، معربا عن تطلعه للعمل «سويا» على إحلال «السلام والحفاظ على السلم والاستقرار» في الشرق الأوسط.
وهنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترامب بفوزه بولاية جديدة، معربا عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة».
وهنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دونالد ترامب، وقال عبر منصة إكس «أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع».
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقية تهنئة بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن «تطلعه إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة».
وأكدت حركة حماس أن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة في أعقاب إعلان فوز ترامب بالرئاسة، يعتمد على «موقفها وسلوكها العملي» تجاه الفلسطينيين.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في مستهل جلسة حكومية في بيروت «هذا الصباح صدرت النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية فلا بد من التوجّه بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب والشعب الأمريكي على ممارسته الديمقراطية».
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بانتخاب «صديقه» دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة. وكتب أردوجان على منصة «إكس»، «نأمل في أن تتعزّز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وخصوصا القضية الفلسطينية والحرب بين روسيا وأوكرانيا».
وقدم شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان «تهانيه للرئيس المنتخب دونالد ترامب».
وأشاد عبر منصة إكس «بالنصر التاريخي»، قائلا إنه «يأمل في العمل بشكل وثيق» مع إدارته.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس «أتطلع إلى تجديد تعاوننا لمواصلة تعزيز الشراكة العالمية والاستراتيجية» بين الهند والولايات المتحدة.
وهنأ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دونالد ترامب على «عودته إلى الرئاسة». وأشار عبر منصة إكس إلى أنه يتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة، مذكرا بأن بلاده ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في عام 2025.
وأبدت الصين أملها في «تعايش سلمي» مع الولايات المتحدة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي دوري «سنواصل مقاربة العلاقات الصينية الأمريكية وإدارتها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون للمنفعة المشتركة».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية «ليس لديها أي أوهام» في شأن دونالد ترامب، لكنها «ستعمل» معه مع مواصلة سعيها إلى تحقيق «كل أهدافها» في أوكرانيا.
وقال الكرملين إنه سيحكم على رئاسة دونالد ترامب الجديدة بناء على «أفعاله»، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئته.
وهنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب بـ«انتصاره المذهل»، مبديا أمله أن يساعد انتخابه أوكرانيا في تحقيق «سلام عادل».
ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تهانيها «الحارة» إلى دونالد ترامب، مجددة تأكيد أهمية «الشراكة بين الشعبين» الأوروبي والأمريكي.
وهنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دونالد ترامب على «نصره التاريخي في الانتخابات».
MENAFN06112024000055011008ID1108859231