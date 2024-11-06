إنتر يعمق جراح أرسنال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬إنتر‭ ‬الايطالي‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬ارسنال‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬لمرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهانوغلو‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬45+3‭).‬

ورفع‭ ‬إنتر‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬ارسنال‭ ‬7‭ ‬نقاط‭. ‬

وجلس‭ ‬قائد‭ ‬ارسنال‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬اوديغارد‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الثوني‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭.‬

كما‭ ‬خاض‭ ‬ارسنال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المؤثر‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬لاصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬امام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

بادر‭ ‬إنتر‭ ‬الى‭ ‬الهجوم‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬وكاد‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬الظهير‭ ‬الهولندي‭ ‬دنزل‭ ‬دامفريس‭ ‬فسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬بعد‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬سدد‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهانوغلو‭ ‬كرة‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬مرت‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬ارسنال‭ ‬يدخل‭ ‬اجواء‭ ‬المباراة‭ ‬تدريجيا‭ ‬لكن‭ ‬هجماته‭ ‬كانت‭ ‬خجولة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭. ‬

وعندما‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬يلفظ‭ ‬انفاسه‭ ‬الاخيرة‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لإنتر‭ ‬اثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬للإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬مورينو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬تشالهانوغلو‭ ‬بنجاح‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اشرك‭ ‬مدرب‭ ‬ارسنال‭ ‬الاسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ارتيتا‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ميرينو‭ ‬لزيادة‭ ‬فعالية‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬فريقه‭.‬

وضغط‭ ‬ارسنال‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬منافسه‭ ‬وحاول‭ ‬الالماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬لولبية‭ ‬ساقطة‭ ‬لكن‭ ‬حارس‭ ‬إنتر‭ ‬السويسري‭ ‬يان‭ ‬سومر‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬بصعوبة‭ ‬وابعدها‭ ‬ركنية‭ (‬59‭).‬

ومرة‭ ‬جديدة‭ ‬سنحت‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬امام‭ ‬هافيرتس‭ ‬فسددها‭ ‬لكن‭ ‬مدافع‭ ‬إنتر‭ ‬الالماني‭ ‬يان‭ ‬اوريل‭ ‬بيسيك‭ ‬ابعدها‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ (‬74‭). ‬ورمى‭ ‬ارسنال‭ ‬بكل‭ ‬ثقله‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الاخير‭ ‬لكن‭ ‬دفاع‭ ‬إنتر‭ ‬استبسل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ ‬ليقود‭ ‬المباراة‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الامان‭.‬