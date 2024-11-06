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كلوب بروج يلطخ سجل أستون فيلا المثالي

11/6/2024 7:34:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروج‭ (‬بلجيكا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بأستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬قائد‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬هانس‭ ‬فاناكن‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬بعد‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬غريبة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬تايرون‭ ‬مينغز‭.‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لاستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬تواليا‭ ‬بينها‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وتأتي‭ ‬الخسارة‭ ‬ايضا‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬فيلا‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وقبلها‭ ‬بأيام‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭.‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬أوناي‭ ‬ايمري‭ ‬عرضا‭ ‬جيدا‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬للموسم‭ ‬محليا‭ ‬واوروبيا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬دخلها‭ ‬متسلحا‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وكان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بإضافة‭ ‬الرابع‭ ‬ليقترب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1982‭-‬1983‭. ‬

كانت‭ ‬الافضلية‭ ‬لفيلا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬لاعبيه‭ ‬لم‭ ‬يحسنوا‭ ‬استغلال‭ ‬فرصتين‭ ‬لمهاجمه‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬ومورغان‭ ‬روجرز‭ ‬بتسديدتين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭.‬

ثم‭ ‬دانت‭ ‬السيطرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬وسدد‭ ‬الاسباني‭ ‬فيران‭ ‬يوتلا‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬الحارس‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ايميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬للتصدي‭ ‬لكرة‭ ‬اليوناني‭ ‬خريستوس‭ ‬تزوليس‭ ‬اواخر‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭.‬

وجاءت‭ ‬نقطة‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬مدافع‭ ‬فيلا‭ ‬تايرون‭ ‬مينغز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخوض‭ ‬اول‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬أبعدته‭ ‬أشهرا‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬بلمس‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ظنا‭ ‬منه‭ ‬انه‭ ‬يتوجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬الستة‭ ‬أمتار‭ ‬لكن‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬مرر‭ ‬الكرة‭ ‬لإعادة‭ ‬اللعب،‭ ‬فلم‭ ‬يتردد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬فاناكن‭ ‬بنجاح‭ ‬مانحا‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭.‬

والهدف‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬مرمى‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬تغلب‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬2‭-‬1‭.‬

سجل‭ ‬للفائز‭ ‬أولكسندر‭ ‬زوبكوف‭ (‬31‭) ‬وجورجي‭ ‬سوداكوف‭ (‬41‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الخاسر‭ ‬بهدف‭ ‬كاستريوت‭ ‬ايميري‭ (‬27‭).‬

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