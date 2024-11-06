كلوب بروج يلطخ سجل أستون فيلا المثالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بروج (بلجيكا) - (أ ف ب): ألحق كلوب بروج البلجيكي الخسارة الأولى بأستون فيلا الإنجليزي بالفوز عليه 1-0 أمس الاربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل قائد كلوب بروج هانس فاناكن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد لمسة يد غريبة من المدافع تايرون مينغز.
والخسارة هي الأولى لاستون فيلا في البطولة القارية بعد ثلاثة انتصارات تواليا بينها فوز على بايرن ميونيخ الالماني 1-0.
وتأتي الخسارة ايضا بعد سقوط فيلا استون فيلا أمام توتنهام 1-4 في الدوري الانكليزي الممتاز نهاية الاسبوع الماضي وقبلها بأيام خروجه من كأس الرابطة المحلية بخسارته امام كريستال بالاس.
ولم تقدم كتيبة المدرب الاسباني أوناي ايمري عرضا جيدا بعد بداية رائعة للموسم محليا واوروبيا خلال المباراة التي دخلها متسلحا بثلاثة انتصارات وكان يمني النفس بإضافة الرابع ليقترب من التأهل الى ثمن النهائي وهو الذي يشارك في دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 1982-1983.
كانت الافضلية لفيلا في مطلع المباراة لكن لاعبيه لم يحسنوا استغلال فرصتين لمهاجمه أولي واتكينز ومورغان روجرز بتسديدتين الى جانب القائم.
ثم دانت السيطرة لأصحاب الارض وسدد الاسباني فيران يوتلا كرة قوية ارتدت من القائم قبل ان يتدخل الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيس للتصدي لكرة اليوناني خريستوس تزوليس اواخر الشوط الاول.
وجاءت نقطة التحول في المباراة عندما قام مدافع فيلا تايرون مينغز الذي كان يخوض اول مباراة على الإطلاق له في دوري الابطال بعد عودته من اصابة في الركبة أبعدته أشهرا عدة عن الملاعب، بلمس الكرة داخل المنطقة ظنا منه انه يتوجب أن تكون عند نقطة الستة أمتار لكن حارس مرماه كان قد مرر الكرة لإعادة اللعب، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها فاناكن بنجاح مانحا الفوز لفريقه.
والهدف هو الأول الذي يدخل مرمى فيلا في البطولة القارية هذا الموسم.
وفي مباراة ثانية، تغلب شاختار دانييتسك الأوكراني على يونغ بويز السويسري 2-1.
سجل للفائز أولكسندر زوبكوف (31) وجورجي سوداكوف (41) بعد أن تقدم الخاسر بهدف كاستريوت ايميري (27).
MENAFN06112024000055011008ID1108859228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.