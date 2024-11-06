خسارة مقلقة لباريس أمام أتلتيكو مدريد وفوز بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مني‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بخسارة‭ ‬مقلقة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبات‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭.‬

تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬بواسطة‭ ‬لاعبه‭ ‬الشاب‭ ‬وارن‭ ‬زائير‭ ‬ايمري‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬14‭ ‬دقيقة،‭ ‬لكن‭ ‬اتلتيكو‭ ‬رد‭ ‬بسرعة‭ ‬اولا‭ ‬بواسطة‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ناهويل‭ ‬مولينا‭ (‬18‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوجه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الاخر‭ ‬انخل‭ ‬كوريا‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

والخسارة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬ارسنال‭ ‬الانكليزي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬كما‭ ‬تعادل‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬مع‭ ‬فينورد‭ ‬روتردام‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ورفع‭ ‬انصار‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬يافطة‭ ‬عملاقة‭ ‬دعما‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬وشخص‭ ‬يرتدي‭ ‬الكوفية‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬علم‭ ‬لبنان‭ ‬ايضا‭ ‬وعبارة‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الملعب‭ ‬لكن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وعاد‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الايطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬بعد‭ ‬جلوسه‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬ضد‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قرر‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬انريكه‭ ‬اشراك‭ ‬الاسباني‭ ‬ماركو‭ ‬اسنسيو‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الهجوم‭ ‬يساعده‭ ‬على‭ ‬الاطراف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬وبرادلي‭ ‬باركولا‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فاز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬1‭/‬0‭.‬