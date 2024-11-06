خسارة مقلقة لباريس أمام أتلتيكو مدريد وفوز بايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): مني باريس سان جرمان الفرنسي بخسارة مقلقة على أرضه امام اتلتيكو مدريد الاسباني 1-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم وبات تحت الضغط.
تقدم الفريق الباريسي بواسطة لاعبه الشاب وارن زائير ايمري بعد مرور 14 دقيقة، لكن اتلتيكو رد بسرعة اولا بواسطة الارجنتيني ناهويل مولينا (18) قبل ان يوجه الارجنتيني الاخر انخل كوريا الضربة القاضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
والخسارة هي الثانية لسان جرمان بعد سقوطه امام ارسنال الانكليزي 0-2 في الجولة الثانية كما تعادل ايضا على ارضه مع فينورد روتردام الهولندي 1-1 في الجولة الماضية مقابل فوز وحيد على جيرونا الاسباني 1-0.
ورفع انصار سان جرمان يافطة عملاقة دعما للشعب الفلسطيني مع عبارة «فلسطين حرة» وشخص يرتدي الكوفية كما تضمنت علم لبنان ايضا وعبارة «الحرب على ارض الملعب لكن السلام في العالم».
وعاد الى صفوف سان جرمان حارس مرماه الايطالي جانلويجي دوناروما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ضد لنس في الدوري الفرنسي نهاية الاسبوع الماضي، في حين قرر مدرب الفريق الاسباني لويس انريكه اشراك الاسباني ماركو اسنسيو في مركز قلب الهجوم يساعده على الاطراف كل من عثمان ديمبيليه وبرادلي باركولا.
وفي مباراة أخرى فاز بايرن ميونخ على بنفيكا 1/0.
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