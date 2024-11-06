برشلونة يواصل تعملقه ويكتسح النجم الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بلغراد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬برشلونة‭ ‬تعملقه‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتسح‭ ‬مضيفه‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬5-2‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

ورفع‭ ‬البلاوغرانا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ (‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭)‬،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتذوق‭ ‬بعد‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬او‭ ‬التعادل‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬35‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭.‬

وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إينيغو‭ ‬مارتينيس‭ (‬13‭) ‬والبولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ (‬43‭ ‬و53‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ (‬55‭) ‬والبديل‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ (‬76‭) ‬بينما‭ ‬احرز‭ ‬الكونغولي‭ ‬سيلاس‭ ‬كاتومبا‭ ‬مفومبا‭ (‬23‭) ‬والانغولي‭ ‬ميلسون‭ (‬84‭) ‬هدفي‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭. ‬

ويقدّم‭ ‬برشلونة‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬انتصاراته‭ ‬اللافتة‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬هزم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭. ‬

وانتزع‭ ‬الضيوف‭ ‬التقدم‭ ‬مبكرا‭ ‬بفضل‭ ‬رأسية‭ ‬مارتينيس‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬رافينيا‭ (‬13‭).‬

لكنّ‭ ‬الفريق‭ ‬الصربي‭ ‬ردّ‭ ‬سريعا‭ ‬فارضا‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مفومبا‭ ‬اثر‭ ‬جملة‭ ‬تمريرات‭ ‬رائعة‭ ‬بين‭ ‬غير‭ ‬لاعب‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينهيها‭ ‬الكونغولي‭ ‬بهدوء‭ (‬27‭).‬

وانتظر‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الاخيرة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬فمنحه‭ ‬مهاجمه‭ ‬النجم‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬الكرة‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬رافينيا‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬القائم‭ (‬43‭).‬

وعزّز‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬تقدم‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ (‬53‭) ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬جول‭ ‬كونديه،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬رافينيا‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭

‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ (‬55‭).‬

وعزّز‭ ‬لوبيس‭ ‬تفوّق‭ ‬برشلونة‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بهدف‭ ‬خامس‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجح‭ ‬كونديه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ثالث‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭(‬76‭).‬

وقلّص‭ ‬ميلسون‭ ‬النتيجة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استغل‭ ‬خطأ‭ ‬دفاعيا‭ ‬لبرشلونة‭ (‬84‭). ‬