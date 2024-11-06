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يونايتد لتحقيق فوزه الأول.. بانتظار أموريم

11/6/2024 7:34:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬المدرب‭ ‬الموقت‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬باوك‭ ‬اليوناني‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬قبل‭ ‬افساح‭ ‬المجال‭ ‬للمدرب‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفان‭ ‬نيستلروي‭ ‬الذي‭ ‬عيّنته‭ ‬الإدارة‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وسيسعى‭ ‬الهولندي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وضعت‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬21،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬أخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬وتسليم‭ ‬القيادة‭ ‬إلى‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭.‬

ويريد‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬ألّا‭ ‬يصل‭ ‬بيونايتد‭ ‬إلى‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬فيها‭ ‬الفوز‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬أوروبية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثّره‭ ‬أمام‭ ‬باوك،‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬خاض‭ ‬فيه‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬وخسر‭ ‬اثنتين‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ (‬5-2‭) ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬والذي‭ ‬حققه‭ ‬فور‭ ‬استلامه‭ ‬منصبه‭ ‬المؤقت،‭ ‬عاد‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر‭ ‬إلى‭ ‬الواقع‭ ‬بسرعة‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬1‭. ‬بعد‭ ‬مواجهتي‭ ‬باوك‭ ‬وليستر،‭ ‬سيتولى‭ ‬أموريم‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬للقاء‭ ‬إيبسويتش‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬


لاتسيو‭ ‬لمواصلة‭ ‬الصدارة

يقدّم‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والقاري‭. ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر،‭ ‬ويتصدر‭ ‬بدوره‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لـ‭(‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني‭ (‬3-0‭) ‬ونيس‭ ‬الفرنسي‭ (‬4-1‭) ‬وتفينتي‭ ‬الهولندي‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬يواجه‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬الساعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭.‬

ويتسلّح‭ ‬لاتسيو‭ ‬بعامل‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬انتصارا‭.‬

ويقود‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬فريقه‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬أمام‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬الصربي‭. ‬يعيش‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬أفضل‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مسجلا‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويأمل‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬يتعافى‭ ‬ويحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬تفينتي،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭.‬



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