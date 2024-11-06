يونايتد لتحقيق فوزه الأول.. بانتظار أموريم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر – (أ ف ب): يأمل المدرب الموقت الهولندي رود فان نيستلروي في منح مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزه الأول هذا الموسم في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، عندما يستقبل باوك اليوناني الخميس في المرحلة الرابعة، قبل افساح المجال للمدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم.
وستكون هذه المباراة ما قبل الأخيرة لفان نيستلروي الذي عيّنته الإدارة بعد إقالة الهولندي إريك تن هاغ، عقب الخسارة أمام وست هام 1-2 ضمن الدوري في 27 أكتوبر الماضي.
وسيسعى الهولندي إلى تحقيق الفوز للمرة الأولى بعد ثلاثة تعادلات وضعت «الشياطين الحمر» في المركز 21، وذلك قبل مباراة أخيرة أمام ليستر سيتي الأحد ضمن الدوري وتسليم القيادة إلى البرتغالي روبن أموريم.
ويريد فان نيستلروي ألّا يصل بيونايتد إلى أطول فترة في تاريخه لم يحقق فيها الفوز ضمن مسابقة أوروبية، في حال تعثّره أمام باوك، ذلك بعدما وصل الفريق إلى نحو عام كامل، خاض فيه ست مباريات، تعادل في أربع منها وخسر اثنتين.
وعلى الرغم من الفوز الكبير على ليستر سيتي (5-2) في كأس الرابطة، والذي حققه فور استلامه منصبه المؤقت، عاد فريق مدينة مانشستر إلى الواقع بسرعة وتعادل مع ضيفه تشلسي 1-1. بعد مواجهتي باوك وليستر، سيتولى أموريم المهمة بشكل رسمي للقاء إيبسويتش في الدوري.
لاتسيو لمواصلة الصدارة
يقدّم لاتسيو الإيطالي نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والقاري. يحتل المركز الرابع في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، ويتصدر بدوره الترتيب في النظام الجديد لـ(يوروبا ليغ).
وبعد الفوز على دينامو كييف الأوكراني (3-0) ونيس الفرنسي (4-1) وتفينتي الهولندي (2-0)، يواجه اختبارا صعبا أمام ضيفه بورتو البرتغالي الساعي لتحقيق فوزه الثاني.
ويتسلّح لاتسيو بعامل الأرض حيث فاز في جميع مبارياته الخمس الأخيرة ضمن مختلف المسابقات ووصل إلى سلسلة من 13 مباراة دون خسارة، من بينها 11 انتصارا.
ويقود المصري عمر مرموش فريقه فرانكفورت الألماني أمام سلافيا براغ الصربي. يعيش المهاجم الدولي أفضل فترة في مسيرته مسجلا 12 هدفا في 14 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
ويأمل نيس الفرنسي أن يتعافى ويحقق فوزه الأول أمام ضيفه تفينتي، فيما يحلّ روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على سان جيلواز البلجيكي.
MENAFN06112024000055011008ID1108859225