ألونسو: علينا التعلم من الخسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ليفربول - (د ب أ): قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن فريقه سيتعلم من الخسارة الكبيرة صفر/4 التي تعرض لها الفريق أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن ملعب أنفيلد لعب دورا مؤثرا في انهيار فريقه في الشوط الثاني.
وحافظ ليفركوزن، بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، على نظافة شباكه في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت الثلاثاء، ولكن ليفربول تمكن من تسجيل أربعة أهداف من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) للويس دياز في الشوط الثاني.
وتلقى ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، دعما كبيرا من الجماهير، وقال ألونسو، الذي كان لاعبا بليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009، إن «اللاعب شعر» بالأجواء الفريدة من نوعها في أنفيلد.
وقال ألونسو عن الدعم الإضافي الذي تلقاه ليفربول: «إن وصف ذلك بالكلمات أصعب بكثير مما تشعر به على أرض الملعب. لقد حاولنا الاستعداد لذلك».
وأضاف: «الشوط الثاني لم يكن جيدا بما يكفي من جانبنا، مقارنة بالشوط الأول».
وأردف: «لكي تفوز أمام الفرق الكبرى، يجب أن تتخطى لحظات صعبة وتعاني. يجب أن نتعلم وأن نتعلم الاستمتاع بتلك اللحظات وأن نقتنص الفرصة».
وقال جرانيت تشاكا، لاعب وسط ليفركوزن إنهم تلقوا أهدافا سهلة ولكنه أكد: «كنا نعرف أنه لا يمكن التحكم في ليفربول، وأنه لا يمكننا أن نسيطر عليه مدة 90 دقيقة».
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