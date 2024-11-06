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ألونسو: علينا التعلم من الخسارة

11/6/2024 7:34:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليفربول‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬سيتعلم‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬صفر‭/‬4‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وحافظ‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليغا‭)‬،‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ولكن‭ ‬ليفربول‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬هاتريك‭) ‬للويس‭ ‬دياز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وتلقى‭ ‬ليفربول،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أرني‭ ‬سلوت،‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجماهير،‭ ‬وقال‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬بليفربول‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬2009،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللاعب‭ ‬شعر‮»‬‭ ‬بالأجواء‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭.‬

وقال‭ ‬ألونسو‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬الإضافي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬وصف‭ ‬ذلك‭ ‬بالكلمات‭ ‬أصعب‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬تشعر‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬لقد‭ ‬حاولنا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬جانبنا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لكي‭ ‬تفوز‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتخطى‭ ‬لحظات‭ ‬صعبة‭ ‬وتعاني‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬وأن‭ ‬نتعلم‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتلك‭ ‬اللحظات‭ ‬وأن‭ ‬نقتنص‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جرانيت‭ ‬تشاكا،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفركوزن‭ ‬إنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬أهدافا‭ ‬سهلة‭ ‬ولكنه‭ ‬أكد‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬ليفربول،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسيطر‭ ‬عليه‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬


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