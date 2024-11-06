MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬سبورتينج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قراءة‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬لعالم‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬وحصل‭ ‬أموريم‭ ‬على‭ ‬وداع‭ ‬مثالي‭ ‬من‭ ‬خوسيه‭ ‬الفالادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬سبورتينج‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬4‭/‬1‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬لاموريم‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬سبورتينج‭ ‬على‭ ‬ملعبه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬لتدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أموريم‭ ‬سيواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مرة‭ ‬أخرة‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬مانشستر‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬ولكنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬سبورتينج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭.‬

وسيرحل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬لشبونة‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬براجا‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل،‭ ‬لتدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مضلل‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬نقل‭ ‬واقع‭ ‬معين‭ ‬إلى‭ ‬سياق‭ ‬آخر‭. ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نلعب‭ ‬بها‭. ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتأقلم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬أصل‭ ‬لمانشستر‭ ‬سأعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مختلف،‭ ‬ونقطة‭ ‬بداية‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬وكان‭ ‬الحظ‭ ‬بجانبنا‭. ‬سأحمل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمور‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭. ‬ستكون‭ ‬تجربة‭ ‬ممتعة‭ ‬وأنا‭ ‬مستعد‭ ‬للتحدي‮»‬‭.‬

كان‭ ‬أموريم‭ ‬قال‭ ‬ساخرا‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرجسون‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬هزم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬نفى‭ ‬ذلك‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يقرأ‭ ‬أي‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أتلاعب‭ ‬بالكلمات‭ ‬عندما‭ ‬قلت‭ ‬هذا،‭ ‬كانت‭ ‬مزحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أقرأ‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬فعلت‭ ‬هذا‭ ‬عندما‭ ‬حضرت‭ ‬لتدريب‭ ‬سبورتينج‭ ‬وسأفعل‭ ‬هذا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يمكنني‭ ‬القيام‭ ‬بعملي،‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬