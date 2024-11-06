اليوم أربع مقابلات في ربع النهائيمنتخبنا يلاعب الأردن وعينه على النصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقام اليوم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وخلال الفترتين الصباحية والمسائية أربع مباريات ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة الجاري، إذ يلعب منتخبا تونس والسعودية في تمام الساعة 11.30 صباحا، ويتقابل منتخبا الكويت وعمان في تمام الساعة 2.00 ظهرا، ويلعب منتخبا قطر والعراق في تمام الساعة 4.30 مساء، وأخيرا يقابل منتخبنا الوطني منتخب الأردن في تمام الساعة 7.00 مساء.
الموقف في المجموعتين
احتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الأولى بـ 8 نقاط من ثلاثة انتصارات، وحلّ المنتخب التونسي في المركز الثاني بـ 7 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، وجاء المنتخب العماني ثالثا بـ 3 نقاط من انتصار وخسارتين، بينما تذيّل المنتخب العراقي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد تجرعه ثلاث خسائر.
وتصدّر منتخب قطر المجموعة الثانية وجمع 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، وحلّ المنتخب الكويتي في المركز الثاني بـ 5 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث بـ 3 نقاط من فوز وخسارتين، وتبوأ المنتخب الأردني ذيل المجموعة بدون أي رصيد لتعرضه لثلاث خسائر.
منتخبنا يقابل الأردن بنشوة الانتصار
لا يمكن أن يختلف اثنان ابتداء على أنّ منتخبنا مرشّح بقوة كي يتجاوز المنتخب الأردني ليس تقليلا من شأن وحجم الأخير، ولكن نظرا لفارق الإمكانات والتجربة والأرض والجمهور والأهداف كلّ ذلك يصبّ في صالح رفاق ناصر عنان قائد المنتخب. كل ما ذكر سابقا أمور تؤخذ في الحسبان، ولكن لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يقدم في الميدان، فالنتائج الإيجابية مرهونة بالأداء وما يقدم على أرضية الميدان، وسيخوض المنتخب مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد الانتصار الثقيل الذي خرج به من لقاء تحديد صدارة المجموعة الأولى أمام المنتخب التونسي الثقيل.
ربما يلجأ الأرجنتيني إليقيتا مدرب المنتخب إلى إراحة بعض الركائز الأساسية متى اطمأن إلى النتيجة، حتى يضاعف من التقاط أنفاسها بعد مجهود الأشواط الخمسة التي استغرقها لقاء تونس، وشحن بطاريتها للقاء القادم في النصف النهائي في حالة تأهل المنتخب، وهو مؤهّل لذلك.
الغانم: أندية غرب آسيا في المملكة
أكّد علي غانم الكواري رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة بأنّ مملكة البحرين ستحتضن بطولة أندية غرب آسيا المقرر إقامتها خلال فبراير القادم.
وقال رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا بأنّ البطولة كان مقررا لها أن تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة غير أنّ الإماراتيين قدموا اعتذارهم جراء انشغالهم في تلك الفترة بانتخابات الاتحاد المحلي مما يحول دون جاهزيتهم.
رئيس الآسيوي ضيفا على العربي
يحل الفلبيني رامون سوزارا رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بعد غد الجمعة ضيفا رسميا على المملكة من قبل الاتحاد العربي للعبة لحضور المنافسات النهائية من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة المستمرة في المملكة حتى 11 نوفمبر الجاري.
وكان الفلبيني سوزارا قد انتخب خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والعشرين الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك رئيسا للاتحاد القاري خلال التصويت الذي شارك فيه 63 اتحادا آسيويا من أصل 65 اتحادا.
الكويت وعمان
على صفيح ساخن
ينتظر أن تظل نتيجة لقاء المنتخبين الكويتي والعماني معلقة حتى الرمق الأخير، ولا غرابة متى امتدت المواجهة إلى شوط فاصل، فالمنتخبان متقاربان، والكويتيون يملكون الإمكانات والروح الحماسية، ولكن يؤخذ على لاعبيه تأرجح الأداء.
وينتظر أن يغير العمانيون جلدهم ابتداء من هذه المباراة خاصة بعد أن عرف زملاء هلال المقبالي كابتن المنتخب طعم الانتصار بعد أن تعسّر في الجولتين الأولين، المنتخب العماني كان يحتاج إلى الفوز كي ينفجر لاعبوه، ويدخلوا في جوّ المنافسة، فالمؤشرات تؤكد أنّ المواجهة موعودة بتنافس حامي الوطيس.
ماذا يخبئ قطر لأبناء الرافدين؟
ما قلناه عن مباراة منتخبنا أمام المنتخب الأردني، نردده هنا، إذ أنّ زملاء رينان قائد المنتخب العنابي لا يريدون أن يدخلوا أنفسهم في أيّ متاهة حتى لو كان المنافس هو المنتخب العراقي الذي لم يعرف طعم الانتصار في دور المجموعات، فالتركيبة القطرية مكتملة رغم الغيابات، وبابي من مركز3 دائما ما يشكل مصدر إزعاجا بتدخلاته الهجومية أو بتشكيلات حائط الصد، فالخبرة حاضرة والعنصر الشبابي يريد أن يقول لمدربه كاميلو سوتو أنه موجود هو الآخر، المنتخب العراقي يؤدي بشكل جيد، ولكن دائما ما يحرص على الدخول في أجواء الأشواط متأخرا، ومركز 2 غير ثابت رغم إمكانات محمد كريم.
تونس لاستعادة الانتصار أمام السعودية
يسعى المنتخب التونسي في لقائه أمام المنتخب السعودي إلى استعادة نغمة الفوز التي افتقدها أمام منتخبنا، وخاصة لاعبي الأطراف الذين رغم الجهد والأداء الذي قدموه خلال المباراة الأخيرة إلا أنّ أداءهم كان متباينا بين شوط وآخر مما اضطر نور الدين حفيظ مدرب نسور قرطاج إلى إجراء تغييرات على هذه المراكز.
المنتخب السعودي لديه عناصر جيدة ومن ضمنها مروان هوساوي إلا أنّ أداءها متقلب وخاصة ضاربي مركز2 رغم الإمكانات البدنية والفنية التي يقف عليها الثنائي الخبير أسعد عزوز والشاب مروان هوساوي، فهل يستفيد السعوديون من المجهود الذي بذله رفاق خالد بن سليمان قائد منتخب تونس أمام منتخبنا؟
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