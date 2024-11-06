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اليوم أربع مقابلات في ربع النهائيمنتخبنا يلاعب الأردن وعينه على النصف النهائي

11/6/2024 7:34:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وخلال‭ ‬الفترتين‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الجاري،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬منتخبا‭ ‬تونس‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬11‭.‬30‭ ‬صباحا،‭ ‬ويتقابل‭ ‬منتخبا‭ ‬الكويت‭ ‬وعمان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬2‭.‬00‭ ‬ظهرا،‭ ‬ويلعب‭ ‬منتخبا‭ ‬قطر‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭.‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يقابل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬00‭ ‬مساء‭.‬


الموقف‭ ‬في‭ ‬المجموعتين

احتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بـ‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬وحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بـ‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬وجاء‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬ثالثا‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬تذيّل‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬تجرعه‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭.‬

وتصدّر‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وجمع‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬وحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬وجاء‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين،‭ ‬وتبوأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬ذيل‭ ‬المجموعة‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬رصيد‭ ‬لتعرضه‭ ‬لثلاث‭ ‬خسائر‭.‬

منتخبنا‭ ‬يقابل‭ ‬الأردن‭ ‬بنشوة‭ ‬الانتصار

لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬ابتداء‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مرشّح‭ ‬بقوة‭ ‬كي‭ ‬يتجاوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬ليس‭ ‬تقليلا‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬وحجم‭ ‬الأخير،‭ ‬ولكن‭ ‬نظرا‭ ‬لفارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬والتجربة‭ ‬والأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬والأهداف‭ ‬كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬سابقا‭ ‬أمور‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬فالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬مرهونة‭ ‬بالأداء‭ ‬وما‭ ‬يقدم‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان،‭ ‬وسيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الثقيل‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬الثقيل‭.‬

ربما‭ ‬يلجأ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬متى‭ ‬اطمأن‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة،‭ ‬حتى‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسها‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استغرقها‭ ‬لقاء‭ ‬تونس،‭ ‬وشحن‭ ‬بطاريتها‭ ‬للقاء‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب،‭ ‬وهو‭ ‬مؤهّل‭ ‬لذلك‭.‬



الغانم: أندية غرب آسيا في المملكة

أكّد‭ ‬علي‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستحتضن‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬خلال‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬بأنّ‭ ‬البطولة‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الإماراتيين‭ ‬قدموا‭ ‬اعتذارهم‭ ‬جراء‭ ‬انشغالهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بانتخابات‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬جاهزيتهم‭.‬


رئيس الآسيوي ضيفا على العربي

يحل‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬ضيفا‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعبة‭ ‬لحضور‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكان‭ ‬الفلبيني‭ ‬سوزارا‭ ‬قد‭ ‬انتخب‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬63‭ ‬اتحادا‭ ‬آسيويا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬65‭ ‬اتحادا‭.‬


الكويت وعمان
على صفيح ساخن

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬نتيجة‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخبين‭ ‬الكويتي‭ ‬والعماني‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬ولا‭ ‬غرابة‭ ‬متى‭ ‬امتدت‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل،‭ ‬فالمنتخبان‭ ‬متقاربان،‭ ‬والكويتيون‭ ‬يملكون‭ ‬الإمكانات‭ ‬والروح‭ ‬الحماسية،‭ ‬ولكن‭ ‬يؤخذ‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬تأرجح‭ ‬الأداء‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬العمانيون‭ ‬جلدهم‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرف‭ ‬زملاء‭ ‬هلال‭ ‬المقبالي‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعسّر‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأولين،‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬كي‭ ‬ينفجر‭ ‬لاعبوه،‭ ‬ويدخلوا‭ ‬في‭ ‬جوّ‭ ‬المنافسة،‭ ‬فالمؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬المواجهة‭ ‬موعودة‭ ‬بتنافس‭ ‬حامي‭ ‬الوطيس‭.‬

ماذا يخبئ قطر لأبناء الرافدين؟

ما‭ ‬قلناه‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني،‭ ‬نردده‭ ‬هنا،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬زملاء‭ ‬رينان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬العنابي‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يدخلوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬متاهة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المنافس‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فالتركيبة‭ ‬القطرية‭ ‬مكتملة‭ ‬رغم‭ ‬الغيابات،‭ ‬وبابي‭ ‬من‭ ‬مركز3‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬إزعاجا‭ ‬بتدخلاته‭ ‬الهجومية‭ ‬أو‭ ‬بتشكيلات‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬فالخبرة‭ ‬حاضرة‭ ‬والعنصر‭ ‬الشبابي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لمدربه‭ ‬كاميلو‭ ‬سوتو‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬هو‭ ‬الآخر،‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ولكن‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الأشواط‭ ‬متأخرا،‭ ‬ومركز‭ ‬2‭ ‬غير‭ ‬ثابت‭ ‬رغم‭ ‬إمكانات‭ ‬محمد‭ ‬كريم‭.‬

تونس لاستعادة الانتصار أمام السعودية

يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬افتقدها‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وخاصة‭ ‬لاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬الذين‭ ‬رغم‭ ‬الجهد‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أداءهم‭ ‬كان‭ ‬متباينا‭ ‬بين‭ ‬شوط‭ ‬وآخر‭ ‬مما‭ ‬اضطر‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬حفيظ‭ ‬مدرب‭ ‬نسور‭ ‬قرطاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭.‬

المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لديه‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬مروان‭ ‬هوساوي‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أداءها‭ ‬متقلب‭ ‬وخاصة‭ ‬ضاربي‭ ‬مركز2‭ ‬رغم‭ ‬الإمكانات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬التي‭ ‬يقف‭ ‬عليها‭ ‬الثنائي‭ ‬الخبير‭ ‬أسعد‭ ‬عزوز‭ ‬والشاب‭ ‬مروان‭ ‬هوساوي،‭ ‬فهل‭ ‬يستفيد‭ ‬السعوديون‭ ‬من‭ ‬المجهود‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬رفاق‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا؟

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