البوفلاح يشارك في اجتماع رؤساء الاتحادات العربية للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك صالح محمد البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج في اجتماع رؤساء الاتحادات العربية جرى خلاله مناقشة عدة موضوعات مهمة واتخاذ العديد من القرارات المناسبة بشأنها، من بينها إقرار الخطة المستقبلية للاتحاد العربي وروزنامة البطولات المقبلة خلال عام 2025 والتصديق على ميزانية الاتحاد.
وثمّن صالح البوفلاح، الجهود المبذولة من قبل الاتحاد العربي للبولينج برئاسة عبدالملك الشثري على إقامة البطولة العربية الحادية عشرة للرجال والسابعة للسيدات في جمهورية مصر، مؤكدا أهمية الاستمرارية في إقامة البطولات الأمر الذي ينعكس إيجابا على رفع مستوى المنتخبات العربية.
وأضاف: أصبحت البطولة العربية تمثل تطبيقا للعديد من الأهداف المهمة في سبيل نشر اللعبة وتحقيق التنافسية بين لاعبي الدول العربية، ولا يفوتني تقديم الشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للبولينج على الجهود الكبيرة في الإعداد لإقامة البطولة واستضافة الوفود.
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