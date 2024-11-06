البوفلاح يشارك في اجتماع رؤساء الاتحادات العربية للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة‭ ‬واتخاذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬بشأنها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إقرار‭ ‬الخطة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وروزنامة‭ ‬البطولات‭ ‬المقبلة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬والتصديق‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الاتحاد‭.‬

وثمّن‭ ‬صالح‭ ‬البوفلاح،‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للبولينج‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالملك‭ ‬الشثري‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬والسابعة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬البطولات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭.‬

وأضاف‭: ‬أصبحت‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬تمثل‭ ‬تطبيقا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نشر‭ ‬اللعبة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬يفوتني‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬لإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬واستضافة‭ ‬الوفود‭.‬