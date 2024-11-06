الكوهجي يستقبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ Achilleas ‭ ‬ Tsogas ‭

‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬البحرين‭ ‬لتفقد‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للكبار‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬لغاية‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ Achilleas ‭ ‬ Tsogas ‭ ‬بحضور‭ ‬اسحاق‭ ‬ابراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

ورحب‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والدولي‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بالبحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للكبار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬ملف‭ ‬المملكة‭ ‬بالاستضافة‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬متميزة‭ ‬وتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬وإمكانيات‭.‬

وأكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬ستسخر‭ ‬كافة‭ ‬إمكاناتها‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وتطوير‭ ‬اللعبة‭.‬