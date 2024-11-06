الكوهجي يستقبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل إلى المملكة الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال Achilleas Tsogas
الذي يزور البحرين لتفقد سير العمليات لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والتي ستقام من 4 لغاية 15 ديسمبر المقبل.
الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي استقبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال Achilleas Tsogas بحضور اسحاق ابراهيم اسحاق عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وذلك بمقر اللجنة الأولمبية بضاحية السيف.
ورحب الكوهجي بالرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط الاتحادين البحريني والدولي والتعاون المثمر بين الجانبين على مختلف الأصعدة، معربا عن اعتزازه بثقة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالبحرين لاستضافة بطولة العالم للكبار لأول مرة بعدما فاز ملف المملكة بالاستضافة متفوقا على الكثير من الدول متمنيا أن تنجح المملكة في تقديم صورة متميزة وتنظيم بطولة رائعة من كافة النواحي في ظل ما تمتاز به من خبرة وإمكانيات.
وأكد الكوهجي أن اللجنة الأولمبية وكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ستسخر كافة إمكاناتها لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لإنجاح بطولة العالم لرفع الأثقال معربا عن تقديره لجهود الاتحاد الدولي في نشر وتطوير اللعبة.
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