الحالة يلتقي بوري.. والبسيتين يواجه الحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬البسيتين‭ ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬البديع‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬الحالة‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬البسيتين‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬الحد‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بوري‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬الاتفاق‭ ‬تاسعا‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬قلالي‭ ‬عاشرا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬