الحالة يلتقي بوري.. والبسيتين يواجه الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الخميس الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب الاتفاق مع منافسه التضامن على ملعب مدينة حمد، ويلتقي الحالة مع نظيره بوري على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، في حين يواجه البسيتين منافسه الحد على ملعب نادي النجمة.
ويشير الترتيب العام قبل انطلاقة هذه الجولة إلى تصدر البديع برصيد 13 نقطة، الاتحاد ثانيا برصيد 13 نقطة، الحالة ثالثا برصيد 11 نقطة، البسيتين رابعا برصيد 10 نقاط، الحد خامسا برصيد 10 نقاط، بوري سادسا برصيد 7 نقاط، أم الحصم سابعا برصيد 7 نقاط، مدينة عيسى ثامنا برصيد 4 نقاط، الاتفاق تاسعا برصيد 3 نقاط، قلالي عاشرا برصيد نقطتين، اتحاد الريف في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، وفي المركز الأخير التضامن من دون رصيد من النقاط.
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