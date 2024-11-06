((البحرين للتايكواندو)) يحصد 4 ميداليات ملونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق مدرسة البحرين للتايكواندو ظهوراً مميزا خلال مشاركته في بطولة قطر الدولية المفتوحة للتايكواندو، وقد نجح الفريق من الظهور بمستوى فني مشرف في هذه المشاركة الإيجابية، بعد أن حصد 4 ميداليات ملونة منها ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. فقد أحرز اللاعب عبدالله طه الحدي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 73 كيلوجراما في فئة الشباب، وأحرزت اللاعب نوف حسن المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 55 كيلوجراما في فئة الشابات، فيما أحرزت اللاعبة فاطمة علي الحداد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 49 كيلوجراما بفئة الشابات، وأحرز اللاعب حسين علي الحداد المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن تحت 33 كيلوجراما في فئة الناشئين.
وأشاد الأستاذ المدرب طالب سعيد جاسم مدير مدرسة البحرين للتايكواندو بالنتيجة المميزة التي حققها الفريق، مؤكدا أن هذه النتيجة تعكس بشكل واضح التحضيرات الكبيرة التي خاضها لاعبو الفريق بقيادة المدرب ناصر عبدالله العلوان استعدادا لهذه المشاركة من أجل الظهور بالمستويات المشرفة وتقديم الأداء الذي نجحوا من خلاله بالخروج بهذه المحصلة النهائية من الميداليات وسط ما شهدته البطولة من منافسات قوية من قبل المشاركين.
وأضاف أن هذه الإنجازات تعزز من المكانة المتقدمة لمملكة البحرين على مستوى اللعبة قاريا ودوليا، متمنيا للفريق المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية.
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