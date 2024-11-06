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((البحرين للتايكواندو)) يحصد 4 ميداليات ملونة

11/6/2024 7:34:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬ظهوراً‭ ‬مميزا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قطر‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬فني‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين‭. ‬فقد‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬طه‭ ‬الحدي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬73‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وأحرزت‭ ‬اللاعب‭ ‬نوف‭ ‬حسن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬55‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشابات،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬49‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشابات،‭ ‬وأحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬33‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭.‬

وأشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬المدرب‭ ‬طالب‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬بالنتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬التحضيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالله‭ ‬العلوان‭ ‬استعدادا‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬بالمستويات‭ ‬المشرفة‭ ‬وتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬نجحوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بالخروج‭ ‬بهذه‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا،‭ ‬متمنيا‭ ‬للفريق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

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