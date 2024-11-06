اتحاد السلة يعلن استضافة كأس السوبر المصري في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وقال‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬يؤكد‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬زين‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬محمود‭ ‬الحلو‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وبسام‭ ‬التتان‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭.‬

وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬أولا‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬مدارا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وهذا‭ ‬الحدث‭ ‬يؤكد‭ ‬عُمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثُنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدارا‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬وسيساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الإخاء‭ ‬وتوطيد‭ ‬التواصل‭ ‬الجماهيري‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعكس‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬بارزة‭ ‬لتنظيم‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للقيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬وتشجيعها‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭ ‬مدارا‭ ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬تسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تحتضن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لرعايته‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهذا‭ ‬نجاح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أشاد‭ ‬محمود‭ ‬الحلو‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الاتحادين‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتطور‭ ‬الكبير‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬الحلو‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إقامة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬وهذه‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والقاهرة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬بسام‭ ‬التتان‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬أن‭ ‬رعايتهم‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يأتي‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬بتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لها‭ ‬أهداف‭ ‬أسمى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والرياضيين‭ ‬وحتى‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬البلدين‭.‬