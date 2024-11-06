اتحاد السلة يعلن استضافة كأس السوبر المصري في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري أواخر الشهر الجاري للعام الثاني على التوالي.
وقال علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة إن تنظيم كأس السوبر المصري الذي يتزامن مع كأس السوبر البحريني يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، بما في ذلك قطاع الرياضة والشباب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد البحريني لكرة السلة أمس الأربعاء بالشراكة مع نظيره المصري في صالة زين بأم الحصم وذلك بحضور محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة وبسام التتان رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي المتحد الراعي الرسمي لكأس السوبر البحريني المصري.
وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.
وقال مدارا في المؤتمر الصحفي: «يسعدنا إعلان استضافة كأس السوبر المصري لكرة السلة في مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي وهذا الحدث يؤكد عُمق العلاقات الثُنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مُختلف المجالات بما في ذلك قطاع الشباب والرياضة».
وأضاف مدارا: «لدينا علاقة وثيقة مع الاتحاد المصري لكرة السلة ونعمل على تعزيز علاقاتها مع كافة الاتحادات العربية والآسيوية»، مشيرا إلى أن إقامة السوبر المصري في البحرين يسهم في تعزيز التعاون بين الاتحادين وسيساعد على تعزيز روح الإخاء وتوطيد التواصل الجماهيري بين الشعبين الشقيقين خاصة وأن الفائز من السوبر البحريني يلتقي مع الفائز من السوبر المصري على كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة.
وأكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن تنظيم مثل هذه الفعالية تعكس سمعة المملكة كوجهة بارزة لتنظيم التظاهرات الرياضية في مختلف المستويات، مشيدا بالجهود الكبيرة للقيادة الرياضية في دعم الاتحادات وتشجيعها لاستضافة البطولات الخارجية على أرض المملكة.
وقال مدارا إن بطولة السوبر البحريني المصري تسهم أيضا في تنشيط الحركة السياحية في المملكة، لا سيما وأن دول الخليج تحتضن الكثير من الجالية المصرية الشقيقة على أراضيها، بما في ذلك البحرين.
وأعرب خالص شكره وامتنانه إلى البنك الأهلي المتحد لرعايته النسخة الثانية من السوبر البحريني المصري لكرة السلة، وهذا يؤكد تفعيل الشراكة المجتمعية بين البنك الأهلي المتحد والمجتمع البحريني، منوها بأن هذه الرعاية تساعد على نجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة وهذا نجاح لمملكة البحرين في المقام الأول والأخير.
في المقابل، أشاد محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة بالعلاقات الثنائية التي تجمع الاتحادين مشيدا بالتطور الكبير لكرة السلة البحرينية على الصعيد الخليجي والعربي خلال السنوات الماضية.
وقال الحلو: «يسعدنا إقامة كأس السوبر المصري في مملكة البحرين ومن ثم خوض مباراة السوبر البحريني المصري وهذه البطولة تعكس ما وصلت له العلاقات بين المنامة والقاهرة على كافة المستويات».
من جهته، أكد بسام التتان رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي المتحد أن رعايتهم لكأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة يأتي منسجما مع توجهات البنك بتفعيل دور الشراكة مع كافة قطاعات المجتمع البحريني، موضحا أن مثل هذه البطولات الرياضية الثنائية بين الدول لها أهداف أسمى من خلال اللقاءات التي تجمع المسؤولين والرياضيين وحتى الجماهير من البلدين.
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