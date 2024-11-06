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الخالدية يواصل عروضه القوية في الآسيوية

11/6/2024 7:34:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬مؤخرا‭ ‬محققًا‭ ‬فوزًا‭ ‬ثميناً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الخالدية‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬بالمباراة‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬عند‭ ‬الدقائق‭ (‬4‭) ‬و‭(‬56‭) ‬و‭(‬90‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬واللاعب‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل‭ (‬52‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬اللاعب‭ ‬علاء‭ ‬عباس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬80‭).‬

ورفع‭ ‬الخالدية‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمجموعة‭ ‬فريق‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمنستاني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

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