الخالدية يواصل عروضه القوية في الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل فريق الخالدية الأول لكرة القدم عروضه القوية مؤخرا محققًا فوزًا ثميناً على حساب القوة الجوية العراقي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
وأحرز أهداف الخالدية أفضل لاعب بالمباراة اللاعب الدولي كميل الأسود عند الدقائق (4) و(56) و(90) من ركلة جزاء، واللاعب ضرغام إسماعيل (52)، في حين سجل هدف القوة الجوية اللاعب علاء عباس عند الدقيقة (80).
ورفع الخالدية بهذا الانتصار رصيده إلى 9 نقاط، متساوياً مع التعاون السعودي بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند 6 نقاط، ويتذيل الترتيب العام للمجموعة فريق ألتين أسير التركمنستاني من دون رصيد من النقاط.
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