عسكر يبحث مع ممثلي الفيفا برنامج عمل أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد لاكتشاف المواهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بناءً على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التقى الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عددا من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بهدف الاطلاع على برنامج تطوير واكتشاف المواهب في أكاديمية سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد لمواهب كرة القدم.
حضر الاجتماع ممثلي (الفيفا) السيد فيليب سينديروس خبير الأداء العالي، والسيد بلحسن مالوش مستشار الفيفا المكلف بالتطوير في منطقة غرب آسيا وإفريقيا، إلى جانب السيد محمد سلمان مدير قسم الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة والسيد علي حسن رئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم وذلك بمكاتب الهيئة العامة للرياضة باستاد البحرين الوطني.
وتناول اللقاء استعراض مشروع برنامج تنمية واكتشاف المواهب الذي يطبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم
( TDS )، ومشروع أكاديمية سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد لمواهب كرة القدم، والتي تعتبر الأكاديمية الأولى من نوعها في العالم التي تنشئ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجهود المبذولة في سبيل صناعة جيل تنافسي بمستويات عالمية، حيث يسعى الاتحاد الدولي للاستفادة من هذه التجربة الرائدة وجعل الأكاديمية نموذجاً لإنشاء أكاديميات مماثلة حول العالم.
كما تم استعراض برنامج عمل الأكاديمية للمرحلة المقبلة، والذي يشمل التعاون مع الأكاديميات الأندية العالمية لتنظيم ورش عمل للمدربين المحليين، على غرار أندية مانشستر يونايتد وفينورد ودينامو زغرب، والمشاركة في بطولات المواهب حول العالم، من أجل رفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب والخامات.
وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لتطوير رياضة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في العالم والبحرين.
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