عسكر يبحث مع ممثلي الفيفا برنامج عمل أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد لاكتشاف المواهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلي‭ (‬الفيفا‭) ‬السيد‭ ‬فيليب‭ ‬سينديروس‭ ‬خبير‭ ‬الأداء‭ ‬العالي،‭ ‬والسيد‭ ‬بلحسن‭ ‬مالوش‭ ‬مستشار‭ ‬الفيفا‭ ‬المكلف‭ ‬بالتطوير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬بمكاتب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الذي‭ ‬يطبقه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭

(‬ TDS ‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬أكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تنشئ‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬صناعة‭ ‬جيل‭ ‬تنافسي‭ ‬بمستويات‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬وجعل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬نموذجاً‭ ‬لإنشاء‭ ‬أكاديميات‭ ‬مماثلة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬لتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬للمدربين‭ ‬المحليين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وفينورد‭ ‬ودينامو‭ ‬زغرب،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬المواهب‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بأفضل‭ ‬المواهب‭ ‬والخامات‭.‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والبحرين‭.‬