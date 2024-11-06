Thursday, 07 November 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عسكر يبحث مع ممثلي الفيفا برنامج عمل أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد لاكتشاف المواهب

11/6/2024 7:34:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلي‭ (‬الفيفا‭) ‬السيد‭ ‬فيليب‭ ‬سينديروس‭ ‬خبير‭ ‬الأداء‭ ‬العالي،‭ ‬والسيد‭ ‬بلحسن‭ ‬مالوش‭ ‬مستشار‭ ‬الفيفا‭ ‬المكلف‭ ‬بالتطوير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬بمكاتب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الذي‭ ‬يطبقه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭
(‬ TDS ‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬أكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لمواهب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تنشئ‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬صناعة‭ ‬جيل‭ ‬تنافسي‭ ‬بمستويات‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬وجعل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬نموذجاً‭ ‬لإنشاء‭ ‬أكاديميات‭ ‬مماثلة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬لتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬للمدربين‭ ‬المحليين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وفينورد‭ ‬ودينامو‭ ‬زغرب،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬المواهب‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بأفضل‭ ‬المواهب‭ ‬والخامات‭.‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والبحرين‭.‬

MENAFN06112024000055011008ID1108859210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث