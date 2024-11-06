((فيكتوريوس)) وABH يتصدران المرحلة الأولى لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلق طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة عبر إقامة المرحلة الأولى بمشاركة مميزة من الدراجين من داخل وخارج مملكة البحرين.
وأعطى الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، شارة الانطلاقة للطواف.
وشهد اليوم الأول تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، والسيد سعود فيصل الحمر ممثلا عن بنك السلام، والسيد أحمد الحاج مدير طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية.
وأقيمت المرحلة الأولى على امتداد 6 كيلومترات، حيث استطاع الدراج محمد عيسى من فريق فيكتوريوس من احتلال المركز الأول على مستوى الدراجين البحرينيين، فيما جاء في المركز الثاني الدراج حسن عقيل من فريق جاينت، والمركز الثالث عبدالله فقيهي من فريق فيكتوريوس.
وعلى مستوى سباق الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب
المقيمين في مملكة البحرين، حل الدراج الإماراتي هلال جابر في المركز الأول من فريق
ABD ، فيما جاء الدراج البحريني أحمد مدن في المركز الثاني من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث الاماراتي حمد الصابري من فريق شرطة دبي.
وتصدر الدراج محمد عيسى الترتيب العام للمرحلة الأولى، وحصل على القميص الأصفر لأفضل زمن، إضافة إلى القميص الأحمر لأكثر النقاط، فيما حصل الدراج حسن عقيل على القميص الأزرق بصدارته لتحت 23 سنة، وعقيل ثامر حصل على القميص الأخضر لصدارته للسباق فوق 40 سنة، وحاز فريق فيكتوريوس على صدارة اليوم الأول.
وبالنسبة إلى القمصان للمشاركين في الفئة المفتوحة من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب، تصدر المرحلة الدراج هلال جابر من فريق
ABH
وفاز نفس الدراج بالقميص البرتقالي لأفضل زمن، والرصاصي لأكثر النقاط، ودراج فريق نسيج جاسم محمد لتحت 23 سنة حاز على القميص البنفسجي، والدراج كيفن أورلاندي من فريق فيكتوريوس فاز بالقميص الوردي لفوق 40 سنة.
وسوف تتواصل منافسات الطواف لليوم الثاني يوم الخميس بإقامة المرحلة الثانية التي ستقام في منطقة الصخير مسافة 65 كم.
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