((فيكتوريوس)) وABH يتصدران المرحلة الأولى لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬انطلق‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للهواة‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬بمشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعطى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬شارة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬للطواف‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬والسيد‭ ‬سعود‭ ‬فيصل‭ ‬الحمر‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والسيد‭ ‬أحمد‭ ‬الحاج‭ ‬مدير‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وأقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬6‭ ‬كيلومترات،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدراجين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جاينت،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سباق‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والأجانب

المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حل‭ ‬الدراج‭ ‬الإماراتي‭ ‬هلال‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فريق‮

‬ ABD ،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬الاماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الصابري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭.‬

وتصدر‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأصفر‭ ‬لأفضل‭ ‬زمن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القميص‭ ‬الأحمر‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأزرق‭ ‬بصدارته‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬وعقيل‭ ‬ثامر‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأخضر‭ ‬لصدارته‭ ‬للسباق‭ ‬فوق‭ ‬40‭ ‬سنة،‭ ‬وحاز‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القمصان‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمقيمين‭ ‬الأجانب،‭ ‬تصدر‭ ‬المرحلة‭ ‬الدراج‭ ‬هلال‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬فريق‮

‬ ABH ‮

‬وفاز‭ ‬نفس‭ ‬الدراج‭ ‬بالقميص‭ ‬البرتقالي‭ ‬لأفضل‭ ‬زمن،‭ ‬والرصاصي‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط،‭ ‬ودراج‭ ‬فريق‭ ‬نسيج‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬البنفسجي،‭ ‬والدراج‭ ‬كيفن‭ ‬أورلاندي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬فاز‭ ‬بالقميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وسوف‭ ‬تتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬الطواف‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بإقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬مسافة‭ ‬65‭ ‬كم‭.‬