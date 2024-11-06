طوال القامة والإصابة بالسرطان.. دراسة تدق ناقوس الخطر

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الأطول قامة يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بأنواع معينة من السرطان، بحسب تقارير مؤسسة أبحاث العالمية.

تظهر البيانات أن خطر الإصابة بسرطانات متعددة، مثل البنكرياس، القولون، الرحم، المبيض، البروستاتا، الكلى، الجلد (الميلانوما)، والثدي، يزيد لدى الأشخاص الأطول قامة.

وفقًا لدراسة "مليون امرأة" البريطانية، لوحظ أن كل زيادة بمقدار عشرة سنتيمترات في الطول تزيد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16%. فمثلًا، إذا كانت نسبة الإصابة بين النساء اللواتي يبلغ طولهن حوالي 165 سم هي 45 من كل 10,000، فإن النسبة ترتفع إلى 52 حالة لكل 10,000 بين النساء الأطول اللواتي يبلغ طولهن 175 سم. ومع ذلك، يبقى هذا الارتفاع ضئيلًا نسبيًا.

لماذا يرتبط الطول بالسرطان؟ تشير الأدلة إلى سبب بيولوجي يكمن في زيادة عدد الخلايا لدى الأشخاص الأطول، مما يزيد من احتمالية تلف الجينات أثناء انقسام الخلايا وتكاثرها. كلما زاد عدد الخلايا والانقسامات، ارتفع احتمال تراكم الأضرار الجينية التي تؤدي إلى تكوّن السرطان.

نظرية أخرى تُعزى إلى تأثير هرمون يُدعى IGF-1، وهو هرمون يلعب دورًا في نمو الأطفال واستمرار انقسام الخلايا لدى البالغين. تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات IGF-1 يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الثدي والبروستاتا، لكن الأدلة ليست حاسمة لجميع أنواع السرطان.

في حين يُحتمل أن كلتا النظريتين (زيادة عدد الخلايا وIGF-1) تؤديان دورًا في هذا الارتباط، يبقى من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة الكاملة بين الطول والسرطان، وكيفية استغلال هذه المعرفة للوقاية والعلاج.

للأشخاص الأطول، تظل زيادة الخطر محدودة، ويمكن اتخاذ خطوات مهمة للتقليل من خطر السرطان بطرق أكثر فعالية، مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين بانتظام، الحفاظ على وزن مثالي، وتجنب التدخين والكحول. كذلك، يمكن المشاركة في برامج الفحص المبكر التي تساعد في اكتشاف السرطان في مراحله الأولى وتعزيز فرص الشفاء.