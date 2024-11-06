غدا.. محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تبدأ غدًا 7 نوفمبر 2024 أولى جلسات محاكمة المتهم مالك محل عصائر، في اتهامه بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة، أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة، وذلك بعد إحالة القضية من النيابة العامة.

وقررت أسرة صاحب مقهى أسوان، تسريح العاملين بالمقهى، مع استمرار غلقها لأجل غير مسمى، وذلك بعد مقتل مالك القهوة على يد صاحب عصارة بمنطقة الكوربة في 30 أكتوبر الماضي.

وقال مصدر مقرب من أسرة صاحب مقهى أسوان لمواقع محلية مصرية، إن الأسرة قررت غلق المقهى لحين القبض على المتهم الحقيقي، الذي اتهموه بالتحريض على قتل حمادة، لوقوع خلافات بينهما منذ سنوات على أحد العقارات بالمنطقة.

وألقت الشرطة القبض على القائم بالواقعة فور حدوث الجريمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، وتمثيل الجريمة عبر فيديو كونفراس داخل ساحات محكمة مصر الجديدة، يوم الأحد الماضي.