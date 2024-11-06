غدا.. محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر

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- Khaberni) خبرني - تبدأ غدًا 7 نوفمبر 2024 أولى جلسات محاكمة المتهم مالك محل عصائر، في اتهامه بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة، أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة، وذلك بعد إحالة القضية من النيابة العامة.
وقررت أسرة صاحب مقهى أسوان، تسريح العاملين بالمقهى، مع استمرار غلقها لأجل غير مسمى، وذلك بعد مقتل مالك القهوة على يد صاحب عصارة بمنطقة الكوربة في 30 أكتوبر الماضي.
وقال مصدر مقرب من أسرة صاحب مقهى أسوان لمواقع محلية مصرية، إن الأسرة قررت غلق المقهى لحين القبض على المتهم الحقيقي، الذي اتهموه بالتحريض على قتل حمادة، لوقوع خلافات بينهما منذ سنوات على أحد العقارات بالمنطقة.
وألقت الشرطة القبض على القائم بالواقعة فور حدوث الجريمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، وتمثيل الجريمة عبر فيديو كونفراس داخل ساحات محكمة مصر الجديدة، يوم الأحد الماضي.
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