إداريون مؤثرون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} دوما تحضرني عبارة مؤثرة لهرم الرياضة البحرينية المرحوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة قالها في ندوة رياضية نظمها معهد البحرين الرياضي في واحدة من قاعات صندوق التقاعد بالمنطقة الدبلوماسية، وأشار فيها إلى أن (الفريق الجيد وراءه إداري جيد)؛ ولك أن تسميه إداري او مدير او رئيس جهاز؛ وأن دوره خلاق يفوق به المدرب!
} وأكاد اتفق مع ما ذهب إليه (ابو عبدالله) باعتبار انه كان يملك خبرة مسلحة برؤى علمية وتواجد في اهم المراكز الادارية صانعة القرار؛ ومارس دورا استثنائية مع منتخباتنا خلال فترة رئاسته لبيت الكرة البحرينية، ووثقها في اختيار مديري المنتخب وادارييه؛ ولا اريد أن استعرض اسماء لأنني لا اريد نسيان احدهم، ولكن من عاصر فترتهم يتذكرهم جيدا!
} وهذا يؤكد لنا الاستقرار الاداري حتى في ظل وجود نجوم كبار لعبوا لمنتخباتنا الوطنية؛ لأن رئيس الجهاز او المدير لا يمكن تمريره او تعيينه من دون ان يخضع لمسطرة (التدقيق) وفق معايير دقيقة، وله (كاريزما) تساعده على كسب احترام اللاعبين؛ وهذا حتى على مستوى الأندية التي خرجت في فترات سابقة إداريين ساعدوها على التفوق .
} وإذا ما تمعنا في اندية عاشت استقرارا اداريا وفنيا في فترات ماضية؛ سنرى أن من أوكلت المسؤوليات اليهم؛ ساعدوا على خلق بيئة منضبطة اداريا حققت نتائج ايجابية؛ وعلى العكس من تلك التي لم تضع معايير في اختياراتها لإدارييها فإنها عاشت وضعا اداريا مأساويا؛ وبالذات أننا لازلنا في حاجة للإداري الهاوي المتمتع بروح الولاء اكثر من كسب المحترف!
} ومثل هؤلاء الاداريين المخلصين؛ صاروا في وقتنا الحالي من (النوادر)، لأنهم لا يفضلون العيش في أجواء (محشوة) بالمؤامرات؛ وربما تكثر فيها اجواء الفساد، فيفضلون الانسحاب حفاظا على تاريخهم، تاركين أولئك الذين ينشطون (كبطانة) سيئة اقتراح اسماء تعمل كاداريي (رزة)؛ لا يمكنها خلق اجواء مثالية للمدربين؛ كما ارتآهم (الهرم) طيب الله ثراه.
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