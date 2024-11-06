Thursday, 07 November 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إداريون مؤثرون

11/6/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } دوما‭ ‬تحضرني‭ ‬عبارة‭ ‬مؤثرة‭ ‬لهرم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬المرحوم‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قالها‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬رياضية‭ ‬نظمها‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬قاعات‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وأشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ (‬الفريق‭ ‬الجيد‭ ‬وراءه‭ ‬إداري‭ ‬جيد‭)‬؛‭ ‬ولك‭ ‬أن‭ ‬تسميه‭ ‬إداري‭ ‬او‭ ‬مدير‭ ‬او‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز؛‭ ‬وأن‭ ‬دوره‭ ‬خلاق‭ ‬يفوق‭ ‬به‭ ‬المدرب‭!‬


} وأكاد‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ (‬ابو‭ ‬عبدالله‭) ‬باعتبار‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬مسلحة‭ ‬برؤى‭ ‬علمية‭ ‬وتواجد‭ ‬في‭ ‬اهم‭ ‬المراكز‭ ‬الادارية‭ ‬صانعة‭ ‬القرار؛‭ ‬ومارس‭ ‬دورا‭ ‬استثنائية‭ ‬مع‭ ‬منتخباتنا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬لبيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ووثقها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مديري‭ ‬المنتخب‭ ‬وادارييه؛‭ ‬ولا‭ ‬اريد‭ ‬أن‭ ‬استعرض‭ ‬اسماء‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬اريد‭ ‬نسيان‭ ‬احدهم،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬عاصر‭ ‬فترتهم‭ ‬يتذكرهم‭ ‬جيدا‭!‬


} وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬لنا‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاداري‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬لعبوا‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية؛‭ ‬لأن‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬او‭ ‬المدير‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تمريره‭ ‬او‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يخضع‭ ‬لمسطرة‭ (‬التدقيق‭) ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة،‭ ‬وله‭ (‬كاريزما‭) ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬احترام‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬وهذا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬إداريين‭ ‬ساعدوها‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ .‬


} ‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تمعنا‭ ‬في‭ ‬اندية‭ ‬عاشت‭ ‬استقرارا‭ ‬اداريا‭ ‬وفنيا‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬ماضية؛‭ ‬سنرى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أوكلت‭ ‬المسؤوليات‭ ‬اليهم؛‭ ‬ساعدوا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬منضبطة‭ ‬اداريا‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية؛‭ ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬معايير‭ ‬في‭ ‬اختياراتها‭ ‬لإدارييها‭ ‬فإنها‭ ‬عاشت‭ ‬وضعا‭ ‬اداريا‭ ‬مأساويا؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أننا‭ ‬لازلنا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للإداري‭ ‬الهاوي‭ ‬المتمتع‭ ‬بروح‭ ‬الولاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬المحترف‭!‬


} ومثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاداريين‭ ‬المخلصين؛‭ ‬صاروا‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ (‬النوادر‭)‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يفضلون‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ (‬محشوة‭) ‬بالمؤامرات؛‭ ‬وربما‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬اجواء‭ ‬الفساد،‭ ‬فيفضلون‭ ‬الانسحاب‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬تاريخهم،‭ ‬تاركين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ (‬كبطانة‭) ‬سيئة‭ ‬اقتراح‭ ‬اسماء‭ ‬تعمل‭ ‬كاداريي‭ (‬رزة‭)‬؛‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬خلق‭ ‬اجواء‭ ‬مثالية‭ ‬للمدربين؛‭ ‬كما‭ ‬ارتآهم‭ (‬الهرم‭) ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭.‬

MENAFN06112024000055011008ID1108858947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث