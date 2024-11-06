إداريون مؤثرون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} وأكاد‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ (‬ابو‭ ‬عبدالله‭) ‬باعتبار‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬مسلحة‭ ‬برؤى‭ ‬علمية‭ ‬وتواجد‭ ‬في‭ ‬اهم‭ ‬المراكز‭ ‬الادارية‭ ‬صانعة‭ ‬القرار؛‭ ‬ومارس‭ ‬دورا‭ ‬استثنائية‭ ‬مع‭ ‬منتخباتنا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬لبيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ووثقها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مديري‭ ‬المنتخب‭ ‬وادارييه؛‭ ‬ولا‭ ‬اريد‭ ‬أن‭ ‬استعرض‭ ‬اسماء‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬اريد‭ ‬نسيان‭ ‬احدهم،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬عاصر‭ ‬فترتهم‭ ‬يتذكرهم‭ ‬جيدا‭!‬





} وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬لنا‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاداري‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬لعبوا‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية؛‭ ‬لأن‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬او‭ ‬المدير‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تمريره‭ ‬او‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يخضع‭ ‬لمسطرة‭ (‬التدقيق‭) ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة،‭ ‬وله‭ (‬كاريزما‭) ‬تساعده‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬احترام‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬وهذا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬إداريين‭ ‬ساعدوها‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ .‬





} ‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تمعنا‭ ‬في‭ ‬اندية‭ ‬عاشت‭ ‬استقرارا‭ ‬اداريا‭ ‬وفنيا‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬ماضية؛‭ ‬سنرى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أوكلت‭ ‬المسؤوليات‭ ‬اليهم؛‭ ‬ساعدوا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬منضبطة‭ ‬اداريا‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية؛‭ ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تضع‭ ‬معايير‭ ‬في‭ ‬اختياراتها‭ ‬لإدارييها‭ ‬فإنها‭ ‬عاشت‭ ‬وضعا‭ ‬اداريا‭ ‬مأساويا؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أننا‭ ‬لازلنا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للإداري‭ ‬الهاوي‭ ‬المتمتع‭ ‬بروح‭ ‬الولاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬المحترف‭!‬





} ومثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاداريين‭ ‬المخلصين؛‭ ‬صاروا‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ (‬النوادر‭)‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يفضلون‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ (‬محشوة‭) ‬بالمؤامرات؛‭ ‬وربما‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬اجواء‭ ‬الفساد،‭ ‬فيفضلون‭ ‬الانسحاب‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬تاريخهم،‭ ‬تاركين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ (‬كبطانة‭) ‬سيئة‭ ‬اقتراح‭ ‬اسماء‭ ‬تعمل‭ ‬كاداريي‭ (‬رزة‭)‬؛‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬خلق‭ ‬اجواء‭ ‬مثالية‭ ‬للمدربين؛‭ ‬كما‭ ‬ارتآهم‭ (‬الهرم‭) ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭.‬