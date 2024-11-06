فوز تاريخي لمملكة البحرين في سباقات السرعةفريق بحرين 1 يفوز بالمراكز الثلاثة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬اكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مالك‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬1‮»‬‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬والإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وكذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الداعمين‭ ‬لفريق‭ ‬بحرين‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬وهم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬البا‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬بيون‭ ‬ Beyon ‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وحلبه‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬1‭ ‬للسيارات‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬الثلاثة‭ ‬والمركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وهذا‭ ‬انتصارًا‭ ‬رياضياً‭ ‬تاريخياً‭ ‬واستثنائياً‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬سباق‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الإصرار‭ ‬والتفاني‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬الذين‭ ‬يثبتون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محفل‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتفوق،‭ ‬ونحن‭ ‬نفتخر‭ ‬بهم‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬شعبية‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬كبيرة‭.‬

وأثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتحضير‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تنافسي‭ ‬عالمي،‭ ‬موجهًا‭ ‬شكره‭ ‬الخاص‭ ‬للسائقين‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬كل‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬الصعبة‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭: ‬جوردان‭ ‬لازيك،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬جستن‭ ‬بوند،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬خالد‭ ‬البلوشي،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭: ‬كرس‭ ‬ثورن،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬لفريق‭ ‬بحرين‭ ‬1،‭ ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬وتزويده‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬عالمياً‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضات‭ ‬الميكانيكية‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬فيها‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دافعًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬1‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬حقق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ثلات‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬2019‭ ‬و2020‭ ‬و2024‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬هنأ‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬خالد‭ ‬البلوشي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬مالك‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬1‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬طاقم‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬ومعرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬نجاحاً‭ ‬يجسد‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق،‭ ‬وهذا‭ ‬هدفنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬واليوم‭ ‬نرى‭ ‬ثمرة‭ ‬جهودنا‭ ‬بتتويج‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمهتمين‭ ‬برياضة‭ ‬السيارات‭ ‬،‭ ‬منوهين‭ ‬بالدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الاولى‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬واستثمار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬السيارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬سرعة‭ ‬واستقرار‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬المتغيرة‭ ‬للمسار،‭ ‬ورغم‭ ‬مواجهة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التقنية‭ ‬والفنية،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬







الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬والإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬لاقى‭ ‬صدى‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬المتابعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬المشهورة‭ ‬والممتعة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الجميع‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬السرعة،‭ ‬وتظهر‭ ‬للعالم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتفوق‭.‬