فوز تاريخي لمملكة البحرين في سباقات السرعةفريق بحرين 1 يفوز بالمراكز الثلاثة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في انجاز بحريني رياضي باهر وتاريخي، حقق فريق «بحرين 1» لسباقات سيارات السرعة المراكز الأولى الثلاثة والمركز الخامس في بطولة العالم لسباقات السرعة (دراغ ريسنغ) في ولاية نيفادا الأمريكية، وتحديداً في مدينة لاس فيغاس التي تعتبر من اكبر السباقات والتحديات وبمشاركة اقوى الفرق والسيارات ذات المحركات القوية والخبرة الكبيرة.
وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مالك فريق «بحرين 1» ان هذا الفوز والإنجاز التاريخي الذي تم تحقيقه جاء بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واهتمام ودعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بفضل الداعمين لفريق بحرين 1 من الشركات الوطنية وهم شركة بابكو انرجيز وشركة ألمنيوم البحرين «البا» وشركة بيون Beyon وبنك البحرين الوطني وحلبه البحرين الدولية، حتى وصل هذا الفريق إلى المكانة الرفيعة والمتميزة في رياضة سباق السيارات على مستوى العالم.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ان فريق بحرين 1 للسيارات حقق في هذا السباق المراكز الأولى الثلاثة والمركز الخامس، وهذا انتصارًا رياضياً تاريخياً واستثنائياً لم يحققه أي فريق سباق قبل ذلك، وهذا يدل على روح الإصرار والتفاني التي يتمتع بها أعضاء الفريق، الذين يثبتون في كل محفل رياضي عالمي قدرتهم على المنافسة والتفوق، ونحن نفتخر بهم ونتطلع إلى مواصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عالياً في هذه البطولات التي لها شعبية محلية ودولية كبيرة.
وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في التدريب والتحضير للوصول إلى مستوى تنافسي عالمي، موجهًا شكره الخاص للسائقين الذين بذلوا كل جهدهم في هذه المنافسة الصعبة وهم في المركز الاول بطل الموسم: جوردان لازيك، المركز الثاني: جستن بوند، المركز الثالث: خالد البلوشي، المركز الخامس: كرس ثورن، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للطاقم الإداري والفني لفريق بحرين 1، وجميع من أسهم في إعداد هذا الفريق وتزويده بأحدث التقنيات لتحقيق هذا الإنجاز.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى ان هذا الفوز وهو الثالث عالمياً يعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضات الميكانيكية الدولية، وهو دليل على التزامنا الدائم بدعم وتطوير الرياضة وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط فيها وتحقيق الإنجازات، معرباً سموه عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز دافعًا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
الجدير ذكره ان فريق بحرين 1 لسباق السيارات حقق بطولة العالم ثلات مرات في الأعوام 2019 و2020 و2024.
من جانبه هنأ مدير الفريق خالد البلوشي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله مالك فريق «بحرين 1» على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق، منوهاً بالدعم والرعاية الذي يلقاه طاقم الفريق من سموه، ومعرباً عن فخره واعتزازه بالإنجاز العالمي الذي حققه الفريق والذي يعتبر نجاحاً يجسد الجهود الحثيثة التي بذلها جميع أفراد الفريق، وهذا هدفنا منذ البداية، واليوم نرى ثمرة جهودنا بتتويج فريقنا في قمة سباقات السرعة.
كما رفع أعضاء الفريق التهاني إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والمهتمين برياضة السيارات ، منوهين بالدعم والتشجيع الدائم من سموه لتحقيق المراكز الاولى حيث ان النجاح الذي حققه الفريق في هذه البطولة العالمية جاء بفضل وضع الخطط واستثمار الكثير من الوقت في تطوير أداء السيارات وتعزيز سرعة واستقرار المركبات في ظل الظروف المتغيرة للمسار، ورغم مواجهة العديد من التحديات التقنية والفنية، إلا ان هدفنا هو الفوز في السباق ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.
الجدير بالذكر ان هذا الفوز والإنجاز البحريني الرياضي لاقى صدى واسع عبر المتابعين والمهتمين في مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة لهذه الرياضة المشهورة والممتعة، حيث أشاد الجميع بهذا الفوز التاريخي الذي يعزز من مكانة البحرين كدولة رائدة في رياضات السرعة، وتظهر للعالم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق البحريني من ناحية الكفاءة والتفوق.
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